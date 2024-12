Konec houbových řízků? Ministerstvo chce zasáhnout do terminologie pokrmů

Květákové karbanátky nebo houbové řízky by se v budoucnu neměly objevit v obchodech, ale ani jako názvy v restauracích, informoval ve čtvrtek v tiskové zprávě projekt Rostlinně. Vyplývá to podle něj z návrhu vyhlášky o požadavcích na maso a masné výrobky, která by měla zakázat používání slov jako burger, párek, klobása nebo steak používat v souvislosti s nemasitými pokrmy.