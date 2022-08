Potřebuje Česko „válečnou daň“ a koho by měla zahrnovat? Lidovky.cz se ptaly osobností

Zdanění mimořádných zisků firem – hovoří se zejména o energetických firmách a bankách –, kterým rostou i v souvislosti s dramatickým zvýšením cen energií či vysokým úrokovým sazbám České národní banky (ČNB), má podporu vesměs všech členů pětikoalice, snad jen v ODS nepanuje příliš shoda. Zástupci vládních stran připouštějí, že takzvaná „windfall tax“ či „válečná daň“ – tak o ní mluví Stanjura – by byla možností, jak částečně sanovat obrovský schodek veřejných rozpočtů.

Například energetická skupina ČEZ vykázala za první pololetí letoška čistý zisk 33,6 miliardy korun, meziročně o 32 miliard vyšší.

Lidovky.cz oslovily vybrané osobnosti a položily jim tyto otázky: 1) Je „válečná daň“ potřeba? A pokud ano, jaké parametry by měla mít? 2) Koho by měla zahrnovat?

„Zvažujeme, že bychom takovou mimořádnou daň zavedli v okamžiku, kdy některé firmy mají mimořádné zisky, a to ne proto, že mají nové služby, lepší produkty, víc zákazníků, ale zejména kvůli vlivu vnějších okolností,“ uvedl Stanjura s tím, že takto získané peníze by využil zejména na dotace, jimiž chce vláda například domácnostem snížit vysoké účty za setrvale zdražující energie – třeba formou takzvaného úsporného tarifu, jehož podobu premiér slíbil zveřejnit nejpozději do konce srpna.