Potřebujeme Transformaci 2.0, říká šéf České spořitelny. Co čeká po skončení Antiviru?

Nejvyšší šéf České spořitelny Tomáš Salomon, který také coby člen NERV radí vládě, není spokojen s dosavadní podobou Národního plánu obnovy, kterým má Česko čerpat z Evropské unie kolem 170 miliard korun dotací. „V neposlední řadě jsem přesvědčen, že ten plán je ohromně složitý, má příliš mnoho řádků a vláda si to zbytečně komplikuje. Inspiraci bychom mohli najít i ve státech kolem nás. Neměli bychom se stydět opisovat,“ myslí si.



Lidovky.cz: Co je dnes hlavní starostí nejvyššího šéfa tak obří instituce, jako je Česká spořitelna?

Samozřejmě nám nedělá radost, že musíme testovat naše zaměstnance při příchodu do budov a poboček. Ale v tuto chvíli je to prostě nutné. Celkově na operační úrovni jako banka žádné problémy nemáme a ani na obzoru je nevidíme. Vždy jsme se snažili být o krok vpředu a to se nám dařilo díky našim zaměstnancům a našim řekněme digitalizačním snahám už v minulosti.

Ale co mě nyní zaměstnává nejvíc, ať už v negativním, či pozitivním smyslu, je vývoj v celé ekonomice a v oblasti spolupráce mezi soukromým a státním sektorem. Přemýšlím, jak ze současné situace něco vytěžit. Nejen v byznysovém, ale i celospolečenském a lidském smyslu. A těch možností vidím docela dost. Posledních dvanáct třináct měsíců nasvítilo naše schopnosti ve světle připravenosti na nenadálé věci. Protože když žijete v dobrých dobách, v konjunktuře, spousta problémů vidět není. A teď je otázka, zda se z toho dokážeme poučit a něco s tím udělat.