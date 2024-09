Nápor na pojišťovny sílí. Vyhlížejí desítky tisíc hlášených škod

Jak postupovat po povodni Jakmile voda opadne, zajistěte co nejrychleji odčerpání vody a odstranění bahna a trosek z objektu a jeho okolí. I přitom dbejte maximálně na svoji bezpečnost a hygienické normy. Je-li to možné, zajistěte fotodokumentaci rozsahu škody. Zničené a poškozené věci shromažďujte pro pozdější prohlídku ze strany likvidátora. Dovolí-li to hygienické podmínky, nic nevyhazujte. Načrtněte plánek místností s uvedením názvu a rozměrů, příp. i výšky zaplavení. Udělejte soupis poškozených věcí, stavebních součástí, je-li to možné, zajistěte k těmto věcem doklady. Poškozené zaplavené věci vysušte, elektrické spotřebiče nezapínejte a zabezpečte posouzení odbornou opravnou, věci nepodléhající zkáze ideálně ponechte někde poblíž, aby je mohl prohlédnout technik pojišťovny. Nahlaste škodu pojišťovně. Součástí škodního hlášení by měl být i seznam zasažených věcí s uvedením stáří, rozsahu poškození a cenou. V případě dotazů se ozvěte pojišťovně. Zdroj: Uniqa, ČSOB Pojišťovna, Direct, Kooperativa