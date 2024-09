Energetici odstraňují poruchy a škody, vodní elektrárny mají pohotovost

Dispečink ČEZ Distribuce v pondělí odpoledne evidoval 137 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky až stovky na napětí nízkém. Ty omezovaly dodávku elektrické energie pro 56 000 domácností v Moravskoslezském kraji, pro 23 000 v Olomouckém kraji, pro 2 100 v Královéhradeckém a pro 1 400 míst v Libereckém kraji. Několik desítek odpojených míst má ČEZ i v dalších regionech.

Podle mluvčí společnosti Soni Holingerové se na některá místa vzhledem k povodním stále nelze dostat. „K poruchám jsme se někde museli prořezávat spadanými stromy, přístupové cesty jsou zaplavené či zabahněné, technika má problém s podmáčeným terénem,“ popisuje Holingerová.

Na odstranění následků povodňové kalamity pracuje tisícovka pracovníků poruchových čet, subdodavatelských firem, pracovníci call centra i dispečinku. Nejčastější příčinou poruch byl pád stromů a větví do vedení, došlo k poškození podpěrných bodů, distribučních trafostanic a zaplavení dvou rozvoden – Krnov a Bohumín, které jsou dálkově vypnuty.

„Čekáme, až opadne voda, okamžitě poté budeme vysušovat, kontrolovat a uvádět do provozu. V terénu zůstáváme i přes noc. Děláme vše pro to, abychom dodávky všude obnovili co nejdříve. Bezpečnost lidí a ochrana životů je prioritou,“ dodala mluvčí ČEZ.

Během pondělí se skupině ČEZ podařilo připojit 35 tisíc domácností zpět k distribuční soustavě. „I nadále je situace složitá v kraji Moravskoslezském, kde evidujeme bez elektřiny 54 tisíc domácností a pracujeme na opravě 78 poruch na VN. V kraji Olomouckém pak jsme v terénu a řešíme opravu 32 poruch na VN, bez elektřiny je 18 tisíc domácností. Daří se nám připojovat stále více zákazníků v těchto nejpostiženějších lokalitách. V ostatních krajích řešíme již jen jednotlivé poruchy na vedení vysokého napětí, bez elektřiny jsou zde nižší desítky či stovky domácností,“ dodává.

Poruchové čety ČEZ mají za sebou dosud přes 1 550 výjezdů k poruchám na hladině vysokého a nízkého napětí. „Naše call centrum na bezplatné lince 800 850 860 přijalo a odbavilo přes 35 tisíc poruchových hlášení. Speciální krizovou linku zřízenou pro starosty a krizové štáby využilo dosud více než 1 200 volajících. Web www.bezstavy.cz navštívilo přes 100 tisíc návštěvníků, dalších 72 tisíc přístupů pak evidujeme na webu www.cezdistribuce.cz,“ upřesňuje Jaroslav Beneš z útvaru komunikace společnosti.

V neděli večer bylo bez proudu kvůli nepříznivému počasí zhruba 135 000 míst. Ačkoliv energetici třetinu z nich od té doby připojili, zůstával v pondělí v platnosti kalamitní stav, který E.ON a ČEZ o víkendu vyhlásily. Platil v sedmi okresech Moravskoslezského a Olomouckého kraje, v Jihomoravském a Zlínském kraji, Kraji Vysočina a na Prostějovsku v Olomouckém kraji.

Pomůže i nadace Nadace ČEZ v první vlně rozdělí 10 milionů korun mezi vybrané humanitární organizace a složky Integrovaného záchranného sboru. Zároveň vyhlásila mimořádnou zaměstnaneckou sbírku, jejíž výtěžek následně zdvojnásobí a rozdělí dle aktuálních potřeb.

Distribuční společnost EG.D ze skupiny E.ON, která působí zejména na jihu Čech a Moravy, evidovala v pondělí po poledni na svém území zhruba 5 000 domácností bez dodávek elektřiny, tedy o 500 méně než ráno.

„Od rána se nám dařilo poruchy opravovat a obnovovat dodávku elektrické energie, nicméně před polednem začaly poruchy hlavně na východě našeho distribučního území přibývat, a to zejména ve Zlínském kraji a v Jihomoravském kraji,“ sdělil ČTK mluvčí E.ON Roman Šperňák. Nejlepší situace je podle něj v Jihočeském kraji, kde je bez dodávek jen zhruba sto zákazníků.

Vodní elektrárny v pohotovosti

Také několik vodních elektráren muselo v minulých dnech kvůli záplavám omezit provoz. Odstaveny v pondělí zůstávaly vodní elektrárna Vrané a malé vodní elektrárny Kořensko a Hněvkovice, a to z důvodu vysoké hladiny vody pod vodními díly a nízkému spádu, který neumožňoval provoz soustrojí. Větší škody na samotných zařízeních však nehrozí. Některé menší vodní elektrárny musel kvůli současným podmínkám odstavit také E.ON.

„Na všech vodních elektrárnách provozovaných Skupinou ČEZ platí v současnosti vyšší stupeň pohotovosti. Obsluhy jsou na elektrárnách přítomné v režimu 24/7,“ uvedl mluvčí ČEZ Martin Schreier. Připomněl, že provozovatelé spolupracují s vodohospodáři, a podílí se tak na regulaci vodních nádrží.

„Od samého počátku koordinujeme s Povodím Moravy odtoky z přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně a z kaskády Dalešice-Mohelno. Také velké vodní elektrárny Vltavské kaskády, které se řídí manipulačním řádem Povodí Vltavy, jsou v provozu,“ potvrzuje Schreier.

Od soboty byla naopak postupně odstavována většina malých vodních elektráren a elektrárna Střekov, všechny opět kvůli vysoké spodní hladině. V provozu zůstávají malé vodní elektrárny umístěné na větších přehradních dílech: Les Království, Předměřice (obě Labe), Pastviny (Divoká Orlice) a Práčov (Chrudimka).

„Obecně platí, že provoz vodní elektrárny se striktně řídí manipulačním řádem příslušného povodí, které je vlastníkem vodního díla (Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Moravy atd.). Jiné řízení s vlivem na stav hladiny vodního díla jim ale nenáleží. Role vodních elektráren spočívá pouze v převedení části povodňových vod přes vodní dílo. Vodní elektrárna přitom umí odebrat vodě část destrukčního charakteru její energie,“ dodává mluvčí Schreier.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s distribučními společnostmi připravilo manuál pro bezpečnou obnovu elektřiny po povodni, který slouží jako praktický návod pro občany při obnově dodávek elektřiny, a obsahuje všechny potřebné kontakty.