Americká centrální banka zvýšila úroky o 0,75 procenta, bojuje se 40letou inflací

Americká centrální banka (Fed) ve středu zvýšila stejně jako na minulém zasedání úrokové sazby o 0,75 procenta. Posunuje je tak do pásma 3,75 až 4 procenta na nejvyšší úroveň za téměř 15 let. Rozhodnutí nepolevovat a dále je zvyšovat podpořila stále vysoká inflace i informace z amerického trhu práce. Ve svém vyjádření ale banka připustila, že další navyšování by mohlo probíhat menšími kroky.