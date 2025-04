Bílý dům na adresu šéfa americké centrální banky uvedl, že zkoumá možnosti, jak ho odvolat. „Je to přitom Donald Trump, kdo během svého prvního mandátu Jeroma Powella do této funkce jmenoval. Zvýšený tlak prezidenta na představitele centrální banky, která má být zásadně apolitická, vnímají trhy jako další růst nejistoty v USA. To opět tlačí kurz dolaru směrem dolu,“ dodal hlavní ekonom investiční společnosti XTB Pavel Peterka.

Ze situace tak těží zlato, které je známé jako investiční bezpečný přístav. „Investoři si dávají od amerických aktiv odstup v souvislosti s obavami z cel a dramatu Trump–Powell, což staví zlato do výborné pozice, aby vydělalo na potížích dolaru,“ shrnul pro agenturu Reuters tržní analytik Tim Waterer ze společnosti KCM Trade.

Kvůli odklonu investorů od amerických trhů na začátku týdne prudce klesly americké akcie. Širší index S&P 500 v pondělí oslabil o 2,36 procenta na 5158,20 bodu a dolar se pohyboval kolem tříletého minima. Zlato od začátku roku zpevnilo o 33 procent.

Trumpovi vadí vysoké úroky

Trump v pondělí potřetí za necelý týden kritizoval guvernéra americké centrální banky Jeroma Powella za to, že Fed zatím nepřikročil k dalšímu snížení úrokových sazeb. Podle portálu CNBC Trumpovy útoky vyvolávají otázky ohledně nezávislosti centrální banky. Podle Trumpa příliš vysoké sazby současně s nízkou inflací hrozí zpomalením ekonomiky.

„Powell jednal vždycky ‚pozdě‘, s výjimkou období voleb, kdy snižoval sazby, aby pomohl ke zvolení ospalému Joeovi Bidenovi, později Kamale (Harrisové, Trumpově demokratické protikandidátce po Bidenově odstoupení - pozn. red.) Jak to dopadlo?“ dodal Trump.

Podle hlavního analytika Patria Finance Jana Bureše ale snižování sazeb v současné situaci ničemu nepomůže. „Zásadním omylem Donalda Trumpa je přesvědčení, že americký Fed může na dnešních bídných vyhlídkách americké ekonomiky cokoliv změnit. Vysoká cla jsou výrazným nabídkovým šokem snižujícím potenciál americké ekonomiky skrze omezenou schopnost dovážet potřebné vstupy do výroby. Americký potenciál bude dál snižován nižší migrací a slabými investicemi reflektující extrémní nejistotu,“ vysvětlil.

Když budu chtít, tak odejde

Trump Powella kritizoval také koncem minulého týdne. „Nejsem s ním spokojen. Když budu chtít, aby odtamtud odešel, tak odejde opravdu rychle, to mi věřte,“ řekl Trump. Jeho ekonomický poradce Kevin Hassett následně v pátek uvedl, že Bílý dům zkoumá, za jakých okolností by Trump mohl Powella odvolat.

Čína také v pondělí obvinila Washington ze zneužívání cel a varovala země před uzavíráním širších ekonomických dohod se Spojenými státy na úkor čínských zájmů, čímž podle Reuters vystupňovala rétoriku v obchodní válce mezi oběma zeměmi.