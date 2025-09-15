Hotelové impérium Kellnerových se rozrůstá, PPF kupuje Diplomat v Dejvicích

Investiční skupina PPF rozšiřuje své hotelové portfolio. K pražským hotelům Hilton a Four Seasons nově přibude i dejvický Diplomat. Ten realitní odnož PPF Real Estate koupí za 73 milionů eur (v přepočtu asi 1,8 miliardy korun) od dosavadního vlastníka, thajské firmy Rabbit Holdings.
Informace o prodeji uveřejnila společnost Rabbit Holdings v prohlášení pro burzu. „Společnost předpokládá uzavření rámcové smlouvy o podmínkách převodu akcií nejpozději do 19. září 2025 a dokončení transakce prodeje akcií Diplomat do 1. čtvrtletí 2026,“ stojí v dokumentu.

Předmětem transakce jsou všechny akcie české společnosti Diplomat Prague, která vlastní čtyřhvězdičkový hotel se 400 pokoji v pražských Dejvicích. Hotel je součástí mezinárodní sítě Vienna House provozované skupinou Wyndham. Dokončen byl v roce 1990 a původně byl určen především pro kongresy, diplomaty a obchodní klientelu. Stojí v těsné blízkosti centrály skupiny PPF.

„Nemovitosti jsou důležitým investičním pilířem PPF, který zajišťuje předvídatelné, dlouhodobé výnosy a globální geografickou diverzifikaci. Akvizice pražského hotelu Diplomat reflektuje tento strategický přístup a neustálé vyhledávání investičních příležitostí ze strany PPF,“ uvedl Robert Ševela, předseda představenstva a generální ředitel PPF Real Estate.

PPF se letos podařilo získat největší český hotel Hilton, v březnu pak do majetku skupiny zamířil i luxusní komplex Four Seasons. Skupina vlastní rovněž Stages Hotel Prague vedle O2 areny a letos koupila i velký developerský projekt Gasworx v Tampě na Floridě.

Většinovým vlastníkem PPF je Amalar Holding, do kterého své akcie vložily majoritní akcionářka PPF Renáta Kellnerová a její tři dcery. Po srpnovém oznámení odkupu desetiprocentního podílu od Petra Kellnera mladšího ovládnou Kellnerová s dcerami PPF zcela, dokončení transakce se očekává do konce tohoto roku.

