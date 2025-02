Skupina PPF koupila pražský Hilton, největší hotel v Česku

Výši transakce CBRE nesdělila, Hospodářské noviny obchod už dříve odhadly na několik miliard korun.

„V Evropě je jen málo hotelů, které jsou tak dobře připraveny na potřeby dnešního globálního trhu s kongresovou turistikou, jako je Hilton Prague. Jak jsme očekávali již v červenci minulého roku, zájem investorů byl během celého výběrového řízení značný,“ uvedl vedoucí hotelového oddělení společnosti CBRE pro Evropu Kenneth Hatton.

Hilton Prague nabízí 791 pokojů, šest restauračních a barových zařízení, rozsáhlé volnočasové zázemí a přibližně 5 000 m² konferenčních prostor.

„Tato transakce, která je největším prodejem samostatného hotelového aktiva v historii středoevropského regionu, potvrzuje atraktivitu velkých evropských měst, jež dokážou vyhovět poptávce po obchodních i rekreačních pobytech. Zároveň stvrzuje obnovený zájem korporátní sféry a tím i investorů o kvalitní hotely s ideální polohou pro pořádání akcí a kongresů,“ doplnil Jakub Stanislav, vedoucí investičního oddělení v CBRE.

Společnost PPF Real Estate podle svého ředitele Roberta Ševely zaměřuje na komplexní přístup k investicím do nemovitostí a správě jejich portfolia, a to včetně cestovního ruchu a kongresové turistiky či pořádání koncertů. „Investice do hotelu Hilton Prague perfektně zapadá do tohoto přístupu, který přispívá k vytváření dlouhodobé a udržitelné hodnoty díky aktivní správě nemovitostí,“ uvedl dříve Ševela.