PPF vykázala loni čistý zisk 16,8 miliardy Kč, meziročně o 78 procent méně

  16:51aktualizováno  16:51
Skupina PPF vykázala za rok 2025 čistý zisk 692 milionů eur, tedy asi 16,8 miliardy Kč. Jde o meziroční pokles o 78 procent. Provozní výnosy PPF stouply loni meziročně o více než 32 procent na 3,65 miliardy eur, v přepočtu 818 miliard korun.
Aktiva skupiny se meziročně zvýšila o dvě procenta na 1,035 bilionu Kč.

Tyto výsledky potvrzují podle generální ředitelky ve sdílené funkci a finanční ředitelky PPF Kateřiny Jiráskové silnou provozní výkonnost podnikatelských aktivit skupiny v jejích hlavních odvětvích.

„Rok 2025 potvrdil, že naše hlavní podnikatelské vertikály mají silnou provozní výkonnost a schopnost dlouhodobě generovat stabilní cash flow. Významným momentem loňského roku bylo také dokončení dohody s Petrem Kellnerem ml., po kterém se Renáta Kellnerová s dcerami staly 100% akcionářkami PPF Group. Přetrvává tak dlouhodobý charakter Skupiny, stabilita jejího vlastnického zázemí i schopnost strategicky investovat s horizontem přesahujícím jednotlivé ekonomické cykly,“ uvedla Kateřina Jirásková, co-CEO a finanční ředitelka skupiny PPF.

„Loňský rok jasně ukázal sílu modelu, na kterém je PPF postavena. e& PPF Telecom Group pokračovala v růstu napříč regionem a dále posilovala své postavení prostřednictvím akvizic SBB v Srbsku a UPC na Slovensku. V České republice jsme úspěšně propojili mediální a telekomunikační aktiva do platformy Oneplay, která se už v prvním roce stala největší streamovací službou na trhu,“ dodal Didier Stoessel, co-CEO a Chief Investment Officer skupiny PPF.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, strojírenství a biotechnologií. Skupina zaměstnává celosvětově 37 000 lidí.

