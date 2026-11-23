Průzkum Korn Ferry mezi více než 16 tisíci pracovníky na 11 trzích popisuje situaci, kdy se v úspornějších organizačních strukturách spojují povinnosti několika rolí. Nejde přitom o souběh dvou zaměstnání. Člověk má stále jednu pozici, postupně však přebírá další agendu.
Typickým příkladem může být odchod kolegy, po němž se práce rozdělí mezi zbývající členy týmu. Dočasný záskok se pak může změnit v trvalé uspořádání.
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Širší pracovní náplň sama o sobě nemusí být problém. Může zaměstnanci přinést nové zkušenosti, větší samostatnost i možnost postupu. Rozhodující je, zda se spolu s povinnostmi upraví také priority, pravomoci, čas na práci a odměna.
„Rozdíl mezi rozvojem a přetížením poznáme podle toho, co se stane s původními úkoly. Pokud zaměstnanec převezme další agendu, ale všechny dosavadní povinnosti mu zůstanou ve stejném rozsahu a termínech, je potřeba otevřít debatu o kapacitě,“ připomíná Michal Španěl, datový analytik a manažer JenPráce.cz.
Samotné konstatování, že si musí lépe zorganizovat čas a má nyní k dispozici umělou inteligenci, podle něho takovou situaci nevyřeší.
Umělá inteligence (AI) může část rutinní práce urychlit. Aby však přinesla skutečnou úsporu, musí firma promyslet celý pracovní postup. Vedle přípravy zadání je nutné počítat s kontrolou výstupů, opravami a odpovědností za konečný výsledek.
Bez změny organizace práce totiž může zaměstnanci přibýt další nástroj, který musí obsluhovat, zatímco původní povinnosti zůstávají.
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„Nestačí zaměstnancům zpřístupnit AI a automaticky očekávat vyšší výkon. To by přineslo jen nejistý úspěch, a navíc bezpečnostní riziko. Potřebují vědět, pro které úkoly ji mohou použít, jak ověřovat výsledky a jaká data do ní smějí zadávat. Zkrátka komplexní školení pro používání AI je v práci dnes nadmíru důležité,“ vysvětluje Adam Petráček z Počítačové školy GOPAS.
Součástí zavádění AI by proto mělo být praktické vzdělávání navázané na konkrétní pracovní úkoly. Stejně důležité je určit, které činnosti díky novému nástroji skutečně odpadnou a jak se změní očekávání vůči zaměstnancům.
Skrytá práce kolem porad
Další zátěž může vznikat při předávání informací. Zaměstnanec, který zastává více rolí, totiž může být zapojen do většího počtu týmů a schůzek.
„Vedle samotných úkolů pak řeší také dohledávání rozhodnutí, vysvětlování zadání nebo opakování informací lidem, kteří je při poradě nezachytili. Technické vybavení přitom musí odpovídat místnosti i způsobu jejího používání. Vedle něj záleží také na vedení schůzky, střídání řečníků a jasném zaznamenání rozhodnutí,“ říká Martin Venglář z Nomce.
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„Dobře vedená porada pomáhá omezit následné dotazování a opakované vysvětlování. Zvlášť u lidí, kteří mají širokou agendu, má smysl sledovat, kolik času skutečně pracují na úkolech a kolik ho spotřebují na získávání informací potřebných k jejich splnění,“ poznamenává Michal Černý z Audiopro.
Vyšší odměna nevyřeší přesah kapacity
Pro zaměstnance může být prvním krokem přehled toho, co se v jeho práci změnilo, které úkoly přibyly, kolik času zabírají a za jaké výsledky nově odpovídá. Takový podklad umožní konkrétní jednání o rozdělení práce, posílení týmu i odměňování.
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„Pokud se pracovní náplň dlouhodobě rozšířila o další odpovědnost, je namístě otevřít také otázku mzdy. Současně je potřeba říct, co lze v dostupném čase zvládnout,“ připomíná Španěl.
Vyšší odměna podle něho může ocenit širší roli, sama ale nevyřeší situaci, kdy objem práce přesahuje kapacitu jednoho člověka.
„U zaměstnanců se dvěma a někdy i více rolemi může hrozit informační paralýza až vyhoření, takové zástupy by měly být vždy dočasné,“ uzavírá Španěl.