Jurečka chce mít do konce března jasno o důchodové reformě

V rámci předsednictví se řešilo například větší zapojení osob s postižením do pracovního procesu, ochrana pracovníků před azbestem nebo transparentní odměňování. „Řešila se větší podpora osob se zdravotním postiženým a důraz na to, abychom je dokázali zapojit do společnosti s ohledem na jejich možnosti. Diskutovala se také ochrana pracovníků před azbestem, který způsobuje smrtelná onemocnění. Zde došlo ke zpřísnění limitů pro expozici,“ uvedl ministr.

„Měli jsme významný úspěch ohledně transparentního odměňování,“ doplnil dále Jurečka v narážce na novelu, která by měla po zaměstnavatelích požadovat, aby v pracovních inzerátech uváděli rozpětí, ve kterém se na dané pozici pohybuje odměna.

Transparentnost má přispět k významnému zlepšení pracovního trhu. Má pomoci jak lidem, kteří vstupují na pracovní trh, mužů a žen i starších lidí. Toto je téma, kterému se chce resort věnovat.

„Hlavní výzvou je důchodová reforma, do konce prvního čtvrtletí chceme mít ukončenou debatu, do druhého pololetí máme finalizovat znění reformy,“ uvedl Jurečka. „Po desátém únoru budeme vědět, v jaké výši nás bude čekat valorizace důchodů. Budou nás čekat i změny v oblasti politiky zaměstnanosti,“ dodal ministr. „Rozptyl navýšení by případně mohl být v průměru mezi 750 až 1000 korunami. Bude ale záležet na lednové inflaci,“ uvedl svůj odhad Jurečka s tím, že klíčová je opravdu inflace.

„Škrtnout výchovné odmítám. Pokud má být systém důchodů udržitelný, musíme také odměnit i výchovu dětí. Je to tak fér i vůči matkám, které mají v průměru o tři tisíce nižší důchod,“ míní Jurečka.

Kdyby se mimořádně valorizovaly důchody, došlo by i ke zvýšení životního a existenčního minima. „Pokud přistoupíme k mimořádné valorizaci důchodů, tak by bylo na místě zvýšit i životní a existenční minimum,“ uvedl dále Jurečka.

Ministerstvo v minulém roce řešilo i příspěvek na bydlení, který vyplatilo 228 tisíc domácností. „To je forma adresná. Letos se zaměříme na rychlost odbavování klientů, chceme upravit a zlepšit parametry tak, abychom byli schopni pracovat lépe s daty, sledovat například výši nákladů na nájemné a vytipovat lokality, kde se děje byznys s chudobou,“ dodal Jurečka.

Ministr vypíchl také nutnost rekvalifikace. „Budeme se zaměřovat i na lidi, kteří pracují v oborech, kde budou muset své kompetence značně rozšířit,“ dodal.