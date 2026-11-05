Když v létě ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo výsledky rozsáhlého výzkumu na téma, jak lidé tráví roky před důchodem, zjistilo několik podstatných věcí. Například to, že velká část lidí odchází z pracovního trhu mnohem dřív, než oficiálně nastoupí do penze. Velmi časté je, že poslední rok před důchodem stráví člověk na úřadě práce. Zdaleka za tím nemusí být neochota pracovat, ale nutnost. Tomu odpovídá i další zjištění autorů analýzy, že z velké části potká takový osud lidi, kteří celý život pracovali.
S tím, jak populace v Česku stárne, se zvyšuje i průměrný věk pracovníků. Navíc se k důchodovému věku začínají blížit silné ročníky ze 70. let, označované jako Husákovy děti. Pro český důchodový systém to není zrovna dobrá zpráva, a tak je přirozené, že vláda se snaží motivovat k práci i starší lidi. Dokonce si to dala i do programového prohlášení.
Obsah
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Jak se má zvýšit penze pracujícím důchodům?
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka již dříve avizoval, že práce v důchodu bude nově zvyšovat procentní výměru důchodu o 1,5 procenta za odpracovaný rok.
Návrh, který je nyní ve Sněmovně, je konkrétnější. Zvyšování penze za práci v důchodu by se dělo spolu s valorizací, a to tak, že uvedených 1,5 procentního bodu by se připočetlo k sazbě valorizace. Juchelka to uvádí na následujícím příkladu:
- Důchod má procentní výměru 24 500 korun. (Připomeňme, že procentní výměra je část důchodu, která je daná odpracovanými roky a výdělkem. K ní se připočítává ještě základní výměra, která je pro všechny stejná a v roce 2026 činí 4 900 korun.)
- Valorizace procentní výměry bude v daný rok 3,1 procenta.
- Nepracující důchodce si tedy polepší o 760 korun, procentní výměra se mu zvedne na 25 260 korun.
- Důchodce, který odpracoval celý kalendářní rok, bude mít valorizaci vyšší. Zvedne se mu z 3,1 na 4,6 procenta.
- Pracující důchodce si tedy polepší o 1 127 korun, celkem bude mít procentní výměru 25 627 korun.
Při odpracování kratší doby by se tato procentní sazba snížila, například na 0,75 procenta za půl roku. V minulosti (do konce roku 2024) se také pracujícím důchodcům zvedala procentní sazba důchodu, ale jen o 0,4 procenta a jen za celý odpracovaný rok. Kratší doba se na výši penze neprojevila.
Pokud se navrhovaný zákon podaří schválit ještě letos, mohl by platit od ledna 2027. Zvýšení penze za práci v důchodu by se projevilo poprvé v lednu 2028, přičemž první doba práce, která by se do něj propisovala, by mohla začít zpětně již v září 2026.
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Práce v předčasném důchodu: jak je to dnes
Do předčasného důchodu mohou lidé odcházet nanejvýš o tři roky dříve, pokud mají dost odpracovaných let. Předčasný důchod podléhá krácení, které je trvalé.
Pracovat mohou „předčasní důchodci“ jen velmi omezeně, a to pod limit, z něhož se odvádí sociální pojištění. U práce na dohodu to znamená výdělek pod 12 000 korun měsíčně (u dohody o provedení práce, tedy DPP), případně pod 4 500 (u dohody o pracovní činnosti, tedy DPČ). Jakmile této hranice dosáhnou nebo ji překročí, o předčasný důchod přijdou. Jeho výplata je jim zastavena a o její obnovu si mohou požádat až tehdy, když zase berou míň.
Současný vládní návrh tuto situaci měnit nehodlá.
Zákonodárci nyní mají ve Sněmovně i několik pozměňovacích návrhů od skupiny lidoveckých poslanců v čele s Marianem Jurečkou. Týkají se více záležitostí, jeden z nich, podaný pouze Jurečkou, rozšiřuje možnost pracovat v předčasném důchodu, a to za pevně stanovených podmínek. Jak by to vypadalo?
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Práce v předčasném důchodu: co navrhuje Jurečka
Předčasný důchodce by mohl pracovat nanejvýš na půl úvazku a k tomu by dostával část předčasného důchodu. Podle toho, kolik by si vydělával a zda by pracoval na půl úvazku, nebo třeba jen na čtvrt, by se mu vypočítala část předčasného důchodu, jakou by dostával.
Kdyby ale začal pracovat na víc než půl úvazku, vyplácená část předčasného důchodu za daný měsíc by klesla na nulu. Část vypláceného předčasného důchodu by tedy byla u každého jiná.
Jurečka uvádí v důvodové zprávě následující příklad pro předčasnou penzi 20 000 Kč a zákonnou průměrnou mzdu 48 967 Kč.
|Hrubá mzda za měsíc
|Vyplácená část předčasné penze
|11 200 Kč
|12 000 Kč
|15 000 Kč
|11 249 Kč
|19 000 Kč
|10 160 Kč
|22 762 Kč
|8 413 Kč
Co by se změnilo u práce v předčasném důchodu?
Jaký je rozdíl oproti současnému stavu? Práce v předčasném důchodu nyní musí být pod limitem, z něhož se odvádí důchodové pojištění. To znamená, že z ní nevzniká povinná účast na důchodovém pojištění. Kdo se do tohoto limitu vejde, pobírá celý předčasný důchod i výdělek z práce.
Kdo limit překročí třeba o jedinou korunu, vznikne mu účast na pojištění a výplata předčasného důchodu se mu zastaví. Úplně, nikoli tak, že by se mu měsíční částka pouze snížila podle toho, kolik si vydělal „navíc“. Až když přestane pracovat „nad limit“, může si o výplatu zastaveného důchodu opět požádat.
Nově by práce v předčasném důchodu byla možná v mnohem větším rozsahu. Předčasný důchod by při ní nebyl zastaven, ale vyplácela by se z něj pouze (různě vysoká) část.
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Komu by se vyplatilo pracovat v předčasném důchodu?
Za práci v předčasném důchodu by se ale sám důchod nezvyšoval, na rozdíl od situace, kdy by pracoval v řádném starobním důchodu. Je proto možné, že zatímco někomu by se předčasný důchod a současně poloviční úvazek vyplatily, pro jiného by vyšlo výhodnější pracovat (byť na poloviční úvazek) a do předčasného důchodu nechodit.
Jurečka proto navrhuje, aby správa sociálního zabezpečení přepočítala zájemcům o předčasný důchod obě tyto možnosti. „Ve srovnání uvede rozdíl měsíčních částek v korunách, účinek na krácení podle § 36 a na hodnocení doby pojištění, použité předpoklady a upozornění, že nejde o rozhodnutí o budoucí výši důchodu,“ stojí v jeho návrhu. Lidé by si tak mohli vybrat tu variantu, která je pro ně výhodnější, a případně vzít žádost o předčasný důchod zpět.
Kdo by mohl pracovat v předčasném důchodu?
Práce „napůl“ v předčasném důchodu by ale nebyla umožněna všem. Zájemci o ni by museli splnit následující kritéria:
- Nejvýše 12 měsíců do řádného důchodu.
- Doba důchodového pojištění aspoň 42 let.
- Odpracováno aspoň 12 měsíců za poslední dva roky, a to aspoň při polovičním úvazku.
- Práce v rozsahu nanejvýš poloviny stanovené týdenní pracovní doby.
- Omezení možnosti podnikání tak, aby tato činnost nezakládala povinnou účast na pojištění.
Pokud by zákonodárci Jurečkův návrh schválili, možnost práce v předčasném důchodu by byla možná od července 2028.
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