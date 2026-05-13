Stabilní pracovní místo
Základní pravidlo home office zní jednoduše, mít jedno místo určené výhradně pro práci. Práce „kde to zrovna jde“– u jídelního stolu, na gauči nebo v posteli – ztěžuje soustředění a narušuje pracovní rytmus. Mozek nedostává jasný signál, kdy má pracovat a kdy odpočívat.
„V praxi se ale ukazuje, že vedle hlavního pracovního místa může dobře fungovat ještě jedna doplňková zóna. Nejde o další plnohodnotný ‚pracovní kout‘, ale spíš o jednoduché místo pro jiný typ činností – typicky telefonáty, krátké úkoly nebo méně soustředěnou práci. Klíčový rozdíl je v tom, že obě místa mají jasnou roli. Hlavní pracovní místo zůstává centrem soustředění, zatímco druhá zóna pomáhá přirozeně rozdělit den na bloky. Právě tato drobná změna snižuje pocit stereotypu a pomáhá udržet energii během dne,“ doporučuje manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz Michal Španěl.
Kde je monitor?
Ergonomie se často redukuje na to mít dobrou židli. Ve skutečnosti jde o celý systém – výšku stolu, polohu monitoru, vzdálenost očí i oporu zad.
Nejčastější problém přitom není židle, ale špatně umístěný monitor. Pokud je příliš nízko, člověk se automaticky hrbí a přetěžuje krční páteř.
„Horní hrana monitoru by měla být přibližně v úrovni očí. U notebooku to znamená jeho podložení nebo použití stojanu. Tento detail dokáže výrazně snížit únavu už během prvních hodin práce. Důležité je také pracovat s polohou těla během dne – krátké změny pozice nebo střídání sezení a stání mají větší efekt než „dokonalé“ statické nastavení,“ doporučuje Jan Dvořák z Počítačové školy GOPAS.
Světlo, které se přizpůsobuje
Denní světlo patří mezi nejdůležitější faktory pracovního prostředí. Problém ale nastává ve chvíli, kdy ho nelze regulovat. Přímé slunce na monitoru, ostré odlesky nebo velké kontrasty mezi světlem a stínem nutí oči k neustálému přizpůsobování.
„Řešením není světlo eliminovat, ale řídit ho. Právě proto dávají smysl rolety nebo žaluzie, které umožní světlo rozptýlit a udržet stabilní podmínky během dne,“ doporučuje Terezie Gálová ze specializované platformy Žaluzieee.
Doplnil, že ideální pracovní prostředí nemá po celý den stejné světlo. „Ráno snesete vyšší intenzitu, odpoledne naopak pomáhá klidnější, rozptýlené světlo. Aktivní práce se světlem během dne je jeden z nejjednodušších způsobů, jak snížit únavu očí. Chytrým řešením jsou rolety den a noc, které umožňují pomocí střídání průhledných a neprůhledných pruhu jednoduchou regulaci světla,“ vysvětlila Gálová.
Technologie, které zjednodušují práci
Kvalita home office dnes nestojí jen na základním vybavení, ale na detailech, které ovlivňují, jak je pracovní den plynulý. Právě ty často rozhodují o tom, jestli práce stojí zbytečně energii.
Velký rozdíl dělají například kvalitní sluchátka s aktivním potlačením hluku, která pomáhají udržet soustředění i v běžném domácím provozu.
„Podobně funguje i správné nasvícení při videohovorech – jednoduché světlo umístěné před obličejem výrazně zlepší čitelnost i celkový dojem z komunikace. Méně nápadnou, ale velmi praktickou kategorií jsou drobné technologie pro každodenní komfort – například dokovací stanice, která umožní připojit vše jedním kabelem, nebo bezdrátové nabíjení, díky kterému odpadá neustálé hledání kabelů. Pokud během dne často řešíte drobnosti typu připojování zařízení, nastavování zvuku nebo světla, zkuste si tyto procesy co nejvíce ‚zautomatizovat‘ jedním stabilním nastavením. Právě odstranění těchto malých kroků má překvapivě velký dopad na soustředění i celkovou pohodu při práci,“ vysvětluje Michal Černý ze společnosti Audiopro.
Výkon ovlivňuje i teplota
Teplota v místnosti má přímý vliv na výkon. Přehřátý prostor zpomaluje reakce, zvyšuje únavu a snižuje schopnost soustředění. Zásadní je ale neřešit teplotu až ve chvíli, kdy je v místnosti horko. Klíčové je přehřívání předcházet.
„Pokud omezíte přímé sluneční záření ještě před polednem – například stažením žaluzií – místnost se nestihne ‚nahřát‘ a odpolední teplota zůstane výrazně nižší. Rozdíl může být i několik stupňů bez použití klimatizace. Nejde tedy jen o to, kolik stupňů máte v místnosti, ale jak se teplota během dne vyvíjí,“ upozorňuje Gálová.
Kvalita vzduchu a větrání
Pocit únavy při práci z domova často nesouvisí jen s množstvím práce. Velkou roli hraje i kvalita vzduchu. Domácí prostředí se rychle „vydýchá“, zejména pokud pracujete v menší místnosti nebo trávíte u počítače celý den. Základ je pravidelné větrání a udržování čistoty.
„Místo dlouhodobého větrání na mikroventilaci funguje lépe krátké, intenzivní otevření oken. Rychlá výměna vzduchu má výraznější efekt na soustředění než trvale pootevřené okno. V prostředí, kde není možné větrat dostatečně často – například v rušné ulici nebo během pylové sezony – se stále častěji využívají i čističky vzduchu. Pomáhají snížit množství prachu, alergenů i jemných částic, které mohou mít vliv na komfort i dlouhodobou koncentraci,“ popsal Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.
Jasné hranice mezi prací a volným časem
Jedním z největších problémů home office je, že práce nemá jasný začátek ani konec. To vede k tomu, že se pracovní den neustále prodlužuje. Pomáhá vytvořit si jednoduché rituály – začátek dne, pauzy i jeho ukončení. „Na konci pracovního dne se vyplatí změnit prostředí. Nemusí jít o nic složitého – stačí upravit světlo, uklidit pracovní plochu nebo zavřít notebook. I drobná změna pomáhá mozku přepnout do odpočinkového režimu a oddělit práci od osobního života,“ uzavřel Michal Španěl z JenPráce.cz.