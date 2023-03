Lidovky.cz: Vrátily se už návyky Čechů do stavu před pandemií koronaviru, nebo zůstaly v něčem jiné?

Kategorie, které během pandemie rostly, byly v loňském roce už pouze stabilní. Týká se to především mytí nádobí a čištění, tedy produktů, které spotřebitel používal po celou dobu koronavirové krize. Naopak například vlasový styling viditelně roste. Je to logické v souvislosti s tím, jak se chování spotřebitele proměňovalo. Loni už nastal úprk lidí z home officů zpět do kanceláří, což má za následek onu změnu.