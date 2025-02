Trumpovy deportace ohrožují stavebnictví. Stojí na imigrantech, ti se bojí jít do práce

Dostupnost bydlení se řadí mezi nejpalčivější problémy amerického hospodářství. Důležitým klíčem k úspěchu je urychlení tempa výstavby, což se ale vzhledem k silnému nedostatku pracovní síly jeví jako stále obtížnější, píše agentura Reuters.

Zahraniční média uvádějí, že někteří zahraničí pracovníci se kvůli obavám ze zatčení dokonce bojí chodit práce.

„Vnímáme mezi nimi váhání a nervozitu. Americká administrativa se snaží vyvolat strach,“ říká Palmira Figuerová, aktivistka a koordinátorka americké odborové organizace National Day Laborer Organizing Network.

Bez zahraniční pracovní síly to nepůjde

Trumpova politika stresuje i stavební firmy, které dlouhodobě i marně hledají nové zaměstnance. Podle dostupných statistik koncem loňského září chybělo v americkém sektoru stavebnictví více než 228 tisíc lidí.

Americká Asociace podnikatelů ve stavebnictví proto tvrdí, že jedinou možnou cestou je přilákání pracovní síly ze zahraničí. Aby se povedlo uspokojit rostoucí americkou poptávku po výstavbě, mělo by se do Spojených států dostat v roce 2025 alespoň půl milionu nových pracovníků.

„Realita dnešních dnů je jasná. Americká ekonomika i celá země nás potřebuje. Práce migrantů je v tomto ohledu nejen užitečná, ale také nezbytná,“ doplňuje aktivistka a uvádí konkrétní příklad v podobě Los Angeles. Právě v tomto městě totiž migranti pomáhají s odstraňováním škod po nedávných rozsáhlých požárech.

V krizi mohou být i další sektory

Migranti jsou pro USA nezbytní i v dalších sektorech, a to včetně průmyslu, zdravotnictví či zemědělství. Masové deportace, které Trump a jeho administrativa od nástupu do funkce slibují, by tak mohly negativně ovlivnit i je.

„Stavebnictví v mnoha amerických regionech stojí na Hispáncích. Ti kvůli současnému strachu a nejistotě raději zůstávají doma. Ochromuje to celou naši branži, která buduje Ameriku,“ potvrzuje i Jose Sueiro, který stojí v čele Asociace hispánských pracovníků ve Washingtonu D. C.a varuje před zápornými důsledky pro celý sektor.

Podle dostupných údajů dosáhl podíl migrantů v americkém stavebnictví už v roce 2023 rekordních hodnot, přesáhl totiž hranici 25 procent. V některých státech je dokonce ještě vyšší, a to právě již ve zmíněné Kalifornii nebo třeba v New Jersey, kde dosahuje až na hranici 40 procent.

„Už dlouho nám chybí stovky tisíc pracovníků. Imigrace je pro celé odvětví nezbytná. Do práce mohou kvůli strachu přestat chodit i ti, kteří se ani obávat nemusí. Mohou se bát také o své některé příbuzné,“ doplňuje odborník Jim Tobin. Dodává, že podle nejrůznějších ekonomických studií může kvůli deportacím dojít i k redukci dostupnosti bydlení.

Ceny nově postavených domů v USA se přitom za poslední rok zvýšily o téměř 20 procent. Stoupá i cena starších nemovitostí, uzavírá Reuters.