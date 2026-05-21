„Přestože zákoník práce definuje pracovní úraz poměrně jasně, v praxi se zaměstnanci i zaměstnavatelé často dostávají do sporů o to, co se skutečně stalo při plnění pracovních úkolů a co už byla soukromá aktivita,“ potvrzuje advokát Zbyněk Drobiš.
V rozhovoru přinášíme servis rad a doporučení jak žádat o odškodnění v případě, že skutečně jde o pracovní úraz.
Jak zákoník práce definuje, co je pracovní úraz a co je klíčové?
Aby mohl být úraz uznán jako pracovní a vznikl nárok na odškodnění, musí splňovat jasná kritéria definovaná zákoníkem práce. Nejde o jakékoli zranění, ke kterému dojde v areálu zaměstnavatele. Klíčovým prvkem je poškození zdraví nebo smrt, ke kterým došlo nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů. Zásadní podmínkou pak je, že se takový incident stal při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. V praxi to znamená, že zákon chrání zaměstnance nejen při samotné práci u stroje nebo počítače, ale i během činností, které jsou pro výkon práce nezbytné.
Kdo rozhoduje o tom, že skutečně šlo o pracovní úraz?
Prvním, kdo rozhoduje o uznání pracovního úrazu, je sám zaměstnavatel, nikoliv pojišťovna nebo Státní úřad inspekce práce. Zaměstnavatel má zákonnou povinnost každou událost prošetřit a posoudit, zda byly naplněny všechny podmínky. Pokud však mezi vámi a vedením dojde k neshodě a zaměstnavatel odmítá incident uznat, nezbývá než se vydat právní cestou. V takových případech má pak často poslední slovo soud, který s konečnou platností rozhodne jak o povaze úrazu, tak o výši vašeho odškodnění.
Zranit se mohou v práci nejen rizikové profese, ale i manažeři v kancelářích. Nad jakým zraněním není třeba mávnout rukou?
Pojem pracovní úraz si lidé často spojují s těžkými haváriemi v továrnách nebo pády z lešení. Zákoník práce však chrání zaměstnance i v situacích, které se na první pohled zdají banální. Jako pracovní úraz může být posouzeno například i banální říznutí o hranu kancelářského papíru, stejně tak se sem řadí vymknutý kotník po zakopnutí o kabel na chodbě k tiskárně, pád ze žebříku při natahování se pro šanon v regálu nebo zranění při manipulaci se zbožím ve skladě.
Co když dojde k úrazu mimo pracoviště, jak se rozlišuje, kdy jde a kdy už nejde o pracovní úraz?
Hranice mezi pracovním úrazem a soukromou nehodou může být v praxi velmi tenká, zejména u aktivit mimo obvyklé pracoviště zaměstnance. Typickým příkladem jsou firemní akce a teambuildingy. Pokud se zraníte během oficiálního a organizovaného programu, který zaměstnavatel naplánoval, například společný volejbalový turnaj, pohlíží se na to zpravidla jako na plnění pracovních úkolů. To platí i v případě, že se účastníte akce, která sice nespadá do vaší běžné náplně práce, ale konáte ji na přímý příkaz nadřízeného.
Zbyněk Drobiš
Specializuje se na odškodnění obětí dopravních nehod a pracovních úrazů.
Založil AK Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o., kde společně s desetičlenným týmem zastupuje poškozené a pozůstalé.
Je zakladatelem projektu Právník Pracovní úraz.
Vydává řadu článků a veřejně dostupných informací pro poškozené.
Situace se však zásadně mění ve chvíli, kdy oficiální program skončí. Pokud se rozhodnete zůstat s kolegy v restauraci nebo na baru a v tuto dobu utrpíte zranění, o pracovní úraz se již obvykle nejedná. Stejně tak zaměstnavatel zpravidla neodpovídá za úrazy, které se stanou při aktivitách konaných z vaší vlastní iniciativy, které nebyly součástí plánu.
A co cesta do práce a služební cesta, kdy zraněného zaměstnance zákoník práce chrání a kdy už nechrání?
Pracovní cesty představují specifickou kapitolu. Zde se režim odškodnění štěpí na několik fází. Obecně platí, že pracovní úraz nemůže vzniknout na cestě z domova do zaměstnání a zpět. Pokud vás však zaměstnavatel vyšle na služební cestu, jako pracovní úraz se posuzuje obvykle samotná doprava do cílového místa a také úkony bezprostředně související s výkonem práce, například úraz během jednání s klientem v hotelu. Odškodnění pracovního úrazu na služební cestě je v praxi poměrně komplikované a vždy je potřeba rozdělit služební cestu na konkrétní úseky a posoudit, zda je možné žádat uznání pracovního úrazu pro konkrétní nehodu.
Co když se zaměstnanec zraní cestou na oběd, jaká v tomto případě platí pravidla?
Za pracovní úraz lze považovat i nehodu, která se zaměstnanci stane cestou na oběd nebo i na svačinu. Má to ale jeden háček, tato cesta musí probíhat v objektu zaměstnavatele, například v areálu firmy nebo na chodbě budovy. Pokud se však vydáte na oběd do restaurace mimo areál, ochrana v momentě opuštění pracoviště končí.
Může být infarkt pracovním úrazem?
Infarkt myokardu je velmi specifickou a právně složitou kategorií. Ačkoliv jde primárně o zdravotní stav, i ten může být za určitých okolností uznán jako pracovní úraz. Klíčovým faktorem je zde tzv. náhlé vypětí sil nebo velká námaha. O pracovní úraz se může jednat v případě, kdy infarkt nastane při plnění pracovních úkolů, které přesahují hranici obvyklé, každodenně vykonávané těžké práce.
Kdo vyplácí odškodnění pracovního úrazu?
Stávající systém v České republice je postaven na principu zákonného pojištění. Zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho pracovníka, je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Právě díky tomuto nastavení nepředstavuje výplata odškodnění pro zaměstnavatele přímý zásah do jeho rozpočtu. Ačkoliv nárok na náhradu škody uplatňujete formálně u svého zaměstnavatele, tak finanční náklady nese pojišťovna. V praxi se celý postup často zjednodušuje tak, že pojišťovna vyplácí odškodnění přímo na účet zaměstnance, který újmu utrpěl.
Pokud je úraz uznán jako pracovní, otevírá se zaměstnanci cesta k několika typům finančních náhrad. O jaké finanční kompenzace jde?
Hlavní pilíř odškodnění tvoří dvě náhrady nemajetkové újmy – bolestné a ztížení společenského uplatnění. Cílem těchto náhrad, které se vypočítávají pomocí bodového systému podle vládního nařízení č. 276/2015 Sb., je, aby poškozený netratil na své životní úrovni ani v případě dlouhodobé neschopnosti.
Zatímco bolestné kompenzuje fyzické a částečně také psychické strádání během léčby, ztížení společenského uplatnění řeší dlouhodobé dopady úrazu na život. Jde o situace, kdy následky zranění omezují možnosti poškozeného vykonávat běžné činnosti, na které byl zvyklý, od práce a studia až po péči o rodinu, sport či jiné koníčky. V podstatě jde o náhradu za to, že poškozený již nemůže žít tak plnohodnotně jako před nehodou.
Jak se letos vypočítává konkrétní částka odškodnění?
Celý proces stanovení výše odškodnění probíhá tak, že lékař v odborném posudku přiřadí zranění nebo následkům konkrétní body. Pokud zaměstnanec utrpí více zranění, body se sčítají. Klíčová je pak finanční hodnota jednoho bodu, která pro rok 2026 činí 481,71 korun.
Tato částka představuje 1 % z průměrné mzdy v národním hospodářství za první tři čtvrtletí předchozího roku. Díky tomuto mechanismu odškodnění neztrácí na hodnotě a reflektuje růst životní úrovně.
|Zranění
|Počet bodů
|Výše odškodnění
|Podvrtnutí krční páteře
|20
|9 634 Kč
|Vymknutí ramenního kloubu
|50
|24 086 Kč
|Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna
|100
|48 171 Kč
|Drtivé poranění paže
|150
|72 257 Kč
|Ztráta končetiny v úrovni lokte a předloktí
|250
|120 428 Kč
Kdy je možné žádat o tato dvě odškodnění?
Zatímco o bolestné lze žádat v podstatě ihned po úrazu, nárok na ztížení společenského uplatnění se uplatňuje až ve chvíli, kdy se zdravotní stav relativně ustálí a je zřejmé, že následky budou trvalé, obvykle zhruba rok po úrazu.
|Zranění
|Počet bodů
|Výše odškodnění
|Deformace nosu
|400
|192 684 Kč
|Deformace boltce těžkého stupně
|800
|385 368 Kč
|Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně
|1200
|578 052 Kč
|Ztráta dominantní ruky v zápěstí
|2400
|1 156 104 Kč
|Nedoslýchavost oboustranná velmi těžkého stupně
|3000
|1 445 130 Kč
Co když lékař v odborném posudku nespočítá bodové ohodnocení přesně. Jak to řešit?
Praxe potvrzuje, že není dobré spoléhat se pouze na formulář vyplněný ošetřujícím lékařem. Ten někdy opomene detaily, jako jsou drobné oděrky, operační zákroky nebo komplikace při léčbě, což vás může připravit o část odškodnění. Pro získání maximálního odškodnění je vhodnější nechat si vypracovat posudek od specializovaného soudního znalce, který vyhodnotí vaši kompletní zdravotnickou dokumentaci
Pracovní úraz často vyžaduje dlouhodobou léčku, jak je to náhradou za ušlý výdělek?
Hlavním smyslem náhrady za ztrátu na výdělku je zajistit, aby životní úroveň zaměstnance kvůli úrazu neklesla. Během pracovní neschopnosti je zaměstnavatel povinen doplatit rozdíl mezi nemocenskými dávkami a průměrnou čistou mzdou, kterou pracovník pobíral před nehodou, takže v součtu by měl dostávat 100 % svého obvyklého příjmu. Častou chybou zaměstnavatelů je, že výplatu této náhrady odkládají až na konec neschopnosti, zákon však stanovuje, že musí být vyplácena pravidelně každý měsíc v termínu výplaty, nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem jinak.
Pokud úraz zanechá trvalé následky, které znemožní návrat k původní profesi nebo si vynutí přechod na hůře placenou pozici, vzniká někdy nárok na měsíční rentu.
Může se ale stát, že zaměstnanec již nebude kvůli následkům zranění schopen zastávat svou práci a dostane výpověď. Na co má v takovém případě nárok?
Tato specifická situace nastává v momentě, kdy váš pracovní poměr končí a vy kvůli následkům úrazu již nejste schopni vykonávat svou dosavadní práci. Pokud lékařský posudek potvrdí, že jste dlouhodobě pozbyli způsobilost pro svou profesi právě kvůli pracovnímu úrazu, náleží vám jednorázová náhrada ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku.
Tato částka, odpovídající ročnímu výdělku, slouží jako odškodnění za ztrátu možnosti vykonávat konkrétní druh práce, na kterou jste byli zvyklí. Má vám pomoci překlenout období nejistoty a usnadnit hledání nového uplatnění, které bude odpovídat vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Na jaké další náhrady má zaměstnanec nárok, pokud dojde k pracovnímu úrazu?
Kromě bolestného, ztížení společenského uplatnění a ušlého výdělku máte nárok na proplacení prokázaných nákladů, které jste museli v souvislosti s léčbou úrazu vynaložit. Sem patří doplatky za léky, nezbytné zdravotnické pomůcky, rehabilitace, ale i náklady na cestovné k lékaři (včetně parkovného) nebo výdaje na speciální stravování. Pokud se o vás kvůli úrazu musel starat někdo blízký, lze často nárokovat i kompenzaci za tuto péči.
Samostatnou položkou je pak náhrada věcné škody, která kompenzuje snížení hodnoty vašeho majetku. Pojišťovna vám tak proplatí například rozbité brýle, mobilní telefon, hodinky nebo poškozené oblečení (např. roztržené kalhoty), pokud k jejich poškození došlo přímo při úrazovém ději.
Vážný pracovní úraz často zasáhne i celou rodinu. Lze i v tomto případě žádat o nějakou finanční kompenzaci?
V případech, kdy pracovní úraz způsobí zvlášť závažné poškození zdraví, například těžké poškození mozku, ochrnutí nebo stavy v kómatu, zákon pamatuje i na duševní útrapy nejbližších příbuzných. Tato jednorázová náhrada nemajetkové újmy náleží manželovi, partnerovi, dětem i rodičům zraněného zaměstnance. Má kompenzovat jejich zoufalství, strach a zásadní zásah do rodinného života, ke kterému došlo v důsledku trvalého a těžkého vyřazení jejich blízkého ze společnosti.
Máte ze své praxe konkrétní radu, co udělat hned po pracovním úrazu?
Pokud se vám pracovní úraz stane, pamatujte, že nejdůležitější je rychlost a důslednost. Bezprostředně po nehodě informujte nadřízeného a zajistěte zápis do knihy úrazů. I když se zranění zdá v první chvíli banální, nevíte, zda se z něj nestanou trvalé následky. Právě tento zápis a následné vyhotovení oficiálního záznamu o úrazu, slouží jako klíčový důkazní prostředek pro budoucí nároky na odškodnění. Řádná evidence je zkrátka nezbytným podkladem pro pojišťovnu a základní podmínkou pro bezproblémové vyplacení jednotlivých náhrad. Zákoník práce sice stanovuje práva poškozeného zaměstnance, ale administrativní proces může být náročný.
Tipy a rady od právníka pro poškozené zaměstnance:
- Trvejte na pravdivém uvedení okolností: Žádejte, aby v záznamu o pracovním úrazu byly uvedeny okolnosti pravdivě a aby tento záznam byl sepsán.
- Uplatněte všechny zákonné nároky: Při řešení pracovního úrazu je třeba nárokovat veškeré náhrady, které vám zákoník práce přiznává, a zajistit jejich správný výpočet. Často se zapomíná na odškodnění nákladů péče nebo ztížení společenského uplatnění.
- Využijte znalecký posudek namísto formuláře: Namísto spoléhání se na standardní formulář pojišťovny doporučujeme nechat si zpracovat znalecký posudek od odborníka. Znalec dokáže přesně zohlednit veškerá omezení, která úraz do vašeho života přinesl.
- Důsledně schovávejte lékařské zprávy: Znalec vychází primárně ze zdravotnické dokumentace. Uchovávejte si všechny zprávy, výsledky vyšetření i propouštěcí zprávy. Každý záznam a každá pravidelná kontrola u lékaře může někdy hrát roli při výsledném bodovém hodnocení. Tato dokumentace je však zásadní i pro proplacení nákladů na léčení a cestovného. Každá lékařská zpráva totiž slouží jako důkaz, že daný lék, rehabilitace nebo cesta autem k lékaři byly pro vaši léčbu skutečně nezbytné.