Prada koupila Versace. Dohoda spojuje významné prodejce luxusního zboží z Itálie

  13:15aktualizováno  13:15
Italská módní skupina Prada za 1,375 miliardy dolarů (28,6 miliardy korun) dokončila převzetí svého menšího rivala Versace. V tiskové zprávě to oznámila americká společnost Capri Holdings, která byla dosud vlastníkem Versace.
„Po úspěšném dokončení prodeje Versace plánujeme použít výtěžek na splacení většiny dluhu, což výrazně posílí naši rozvahu. Díky této transakci se nám výrazně sníží poměr zadlužení a získáme větší finanční flexibilitu,“ uvedl generální ředitel Capri Holdings John D. Idol.

Prada si teď vede lépe a daří se jí odolávat poklesu prodeje luxusního zboží, s nímž se potýká více firem v odvětví. Versace už nějaký čas hospodaří se ztrátou, uvedla agentura Reuters. Spojení firem posílí vliv Itálie v odvětví luxusního zboží, na kterém se prosazují francouzské konglomeráty v čele s LVMH.

„Naším cílem je pokračovat v odkazu Versaceho, oslavovat a znovu interpretovat jeho odvážnou a nadčasovou estetiku,“ řekl už dříve předseda správní rady společnosti Prada Patrizio Bertelli.

Cena transakce představuje velkou slevu proti částce zhruba 2,15 miliardy dolarů včetně dluhu, kterou holding Capri zaplatil v roce 2018, když firmu Versace kupoval. Holding firmu koupil od rodiny Versace a od americké společnosti Blackstone.

Obchod Prada v Pařížské ulici v centru Prahy

Módní dům Prada založil roku 1913 v Miláně návrhář Mario Prada. Společnost po celém světě provozuje síť 609 butiků a její roční obrat v loňském roce činil 5,4 miliardy eur. Společnost Versace založil v roce 1978 Gianni Versace. Obě společnosti pronajímají svoji značku například výrobci brýlí Luxottica.

Společnost Capri Holdings působí celosvětově, vznikla z firmy Michael Kors Holdings, kterou v roce 1981 založil Američan Michael Kors. Prodává oblečení, boty, hodinky, kabelky a další módní doplňky.

