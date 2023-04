Praha má druhou nejlepší MHD na světě, říká průzkum. Předstihl ji jen Berlín

Do průzkumu se zapojilo 20 tisíc lidí v 50 městech a z nich Time Out vybral 19 nejlepších. Do první desítky se dostali pouze zástupci Evropy a Asie, Evropu kromě Berlína a Prahy zastupuje ještě Kodaň na čtvrtém místě, Stockholm na pátém a Amsterodam na desátém.

„V našem průzkumu úctyhodných 96 procent obyvatel Prahy uvedlo, že v jejich městě se dá veřejnou dopravou snadno jezdit. A není to jen pohodlné, ale také velice působivé,“ napsal Time Out na svém webu. Upozornil na to, jak skvělý výhled na historické památky je z některých linek tramvaje a také na estetické kvality pražského metra.

Velkou chválu si vysloužila i asijská města - nejvýše na žebříčku skončilo Tokio na třetím místě. V první desítce je také Singapur, Hongkong, Tchaj-pej a Šanghaj.