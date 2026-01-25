Praha je podle nákladů na život nejdražším městem východní Evropy

Kombinovaný index vychází z cen potravin, služeb, dopravy, restaurací a energií a zároveň zohledňuje výši nájemného. Propojení každodenních výdajů a bydlení ukazuje, jak finančně náročné je ve městě dlouhodobě žít, nikoli pouze nakupovat nebo trávit volný čas.
„Hlavním dlouhodobým problémem je nedostatečná výstavba, která v Praze ani dalších velkých městech dlouhodobě nestačí pokrývat poptávku. To se promítá nejen do rostoucích cen vlastnického bydlení, ale zprostředkovaně i do vyššího zájmu o nájemní bydlení a růstu nájemného,“ uvedl analytik Gepard Finance David Eim.
Za Prahou následují další metropole regionu s odstupem. Data ukazují na to, že rozdíly v běžných životních nákladech mezi městy nejsou extrémní, ale právě započtení bydlení posouvá Prahu jasně na vrchol regionu.
„Jedním z hlavních tahounů tohoto nelichotivého umístění je drahé bydlení a související položky, které tvoří významnou část rozpočtů domácností. Ceny nájmů i nemovitostí v Praze dlouhodobě rostou rychleji než mzdy a nabídka nových bytů zůstává omezená,“ uvedl analytik Portu Lukáš Raška. Výsledkem je podle něj to, že i při relativně vyšších příjmech vydávají pražské domácnosti na bydlení nadprůměrně velkou část svých rozpočtů, což výrazně zvyšuje celkovou finanční zátěž.
Brno, Ostrava a Plzeň se v kombinovaném žebříčku nacházejí výrazně níže než Praha. Ukazuje to podle analytika, že vysoké celkové náklady nejsou plošným českým jevem, ale soustředí se především do metropolitní oblasti.
„Praha je z pohledu nákladů na bydlení dlouhodobě na první příčce, a to jak u vlastnického, tak nájemního bydlení,“ doplnil analytik Bidli Daniel Horňák. Zajímavé je podle něj to, že mezi dvanácti nejdražšími městy regionu jsou čtyři z Česka, což podle něj potvrzuje silnou koncentraci cenového tlaku právě do velkých měst. „Zároveň je ale vidět, že nájemní bydlení v Praze už má jen omezený prostor pro další růst, zatímco v regionech zůstávají určité rezervy,“ dodal.
Numbeo je světová databáze životních nákladů a globální zdroj dat o kvalitě života. Poskytuje srovnání nákladů na život, cen bydlení, bezpečnosti, zdravotní péče, dopravy a dalších ukazatelů. Pracuje s více než 9,6 milionu cenových údajů z 12 608 měst, které zadalo 872 tisíc přispěvatelů z celého světa.
Pořadí podle indexu životních nákladů:
|1
|Praha, Česká republika
|59,6
|2
|Bratislava, Slovensko
|54,5
|3
|Varšava, Polsko
|53,5
|4
|Brno, Česká republika
|53,2
|5
|Košice, Slovensko
|52,2
|6
|Budapešť, Maďarsko
|51,1
|7
|Plzeň, Česká republika
|50,8
|8
|Ostrava, Česká republika
|50,5
|9
|Gdaňsk, Polsko
|49,7
|10
|Krakov, Polsko
|49,5
|11
|Vratislav, Polsko
|49,4
|12
|Pecs, Maďarsko
|48,3
|13
|Moskva, Rusko
|47,5
|14
|Lodž, Polsko
|47,3
|15
|Poznaň, Polsko
|46,6
|16
|Bukurešť, Rumunsko
|46,3
|17
|Sofie, Bulharsko
|46,2
|18
|Debrecín, Maďarsko
|45,7
|19
|Varna, Bulharsko
|45,5
|20
|Štětín, Polsko
|44,8
|21
|Katovice, Polsko
|44,7
Zdroj: Numbeo