Praha je podle nákladů na život nejdražším městem východní Evropy

Autor:
  8:16aktualizováno  8:16
Praha je nejdražším městem východní Evropy z pohledu celkových nákladů na život a bydlení. Na dalších příčkách se umístily Bratislava a Varšava, zatímco Budapešť se v žebříčku nachází výrazně níže. Vyplývá to z indexu databáze Numbeo. Zahrnuje jak běžné výdaje domácností, tak náklady na nájemní bydlení, a poskytuje tak komplexní srovnání finanční náročnosti života ve městech.

Pohled ze Střešovic na bytové domy v Praze Břevnově, ilustrační snímek. (17. října 2011) | foto: Martin Štěrba ČTK

Kombinovaný index vychází z cen potravin, služeb, dopravy, restaurací a energií a zároveň zohledňuje výši nájemného. Propojení každodenních výdajů a bydlení ukazuje, jak finančně náročné je ve městě dlouhodobě žít, nikoli pouze nakupovat nebo trávit volný čas.

„Hlavním dlouhodobým problémem je nedostatečná výstavba, která v Praze ani dalších velkých městech dlouhodobě nestačí pokrývat poptávku. To se promítá nejen do rostoucích cen vlastnického bydlení, ale zprostředkovaně i do vyššího zájmu o nájemní bydlení a růstu nájemného,“ uvedl analytik Gepard Finance David Eim.

Za Prahou následují další metropole regionu s odstupem. Data ukazují na to, že rozdíly v běžných životních nákladech mezi městy nejsou extrémní, ale právě započtení bydlení posouvá Prahu jasně na vrchol regionu.

„Jedním z hlavních tahounů tohoto nelichotivého umístění je drahé bydlení a související položky, které tvoří významnou část rozpočtů domácností. Ceny nájmů i nemovitostí v Praze dlouhodobě rostou rychleji než mzdy a nabídka nových bytů zůstává omezená,“ uvedl analytik Portu Lukáš Raška. Výsledkem je podle něj to, že i při relativně vyšších příjmech vydávají pražské domácnosti na bydlení nadprůměrně velkou část svých rozpočtů, což výrazně zvyšuje celkovou finanční zátěž.

Brno, Ostrava a Plzeň se v kombinovaném žebříčku nacházejí výrazně níže než Praha. Ukazuje to podle analytika, že vysoké celkové náklady nejsou plošným českým jevem, ale soustředí se především do metropolitní oblasti.

„Praha je z pohledu nákladů na bydlení dlouhodobě na první příčce, a to jak u vlastnického, tak nájemního bydlení,“ doplnil analytik Bidli Daniel Horňák. Zajímavé je podle něj to, že mezi dvanácti nejdražšími městy regionu jsou čtyři z Česka, což podle něj potvrzuje silnou koncentraci cenového tlaku právě do velkých měst. „Zároveň je ale vidět, že nájemní bydlení v Praze už má jen omezený prostor pro další růst, zatímco v regionech zůstávají určité rezervy,“ dodal.

Numbeo je světová databáze životních nákladů a globální zdroj dat o kvalitě života. Poskytuje srovnání nákladů na život, cen bydlení, bezpečnosti, zdravotní péče, dopravy a dalších ukazatelů. Pracuje s více než 9,6 milionu cenových údajů z 12 608 měst, které zadalo 872 tisíc přispěvatelů z celého světa.

Pořadí podle indexu životních nákladů:

1Praha, Česká republika59,6
2Bratislava, Slovensko54,5
3Varšava, Polsko53,5
4Brno, Česká republika53,2
5Košice, Slovensko52,2
6Budapešť, Maďarsko51,1
7Plzeň, Česká republika50,8
8Ostrava, Česká republika50,5
9Gdaňsk, Polsko49,7
10Krakov, Polsko49,5
11Vratislav, Polsko49,4
12Pecs, Maďarsko48,3
13Moskva, Rusko47,5
14Lodž, Polsko47,3
15Poznaň, Polsko46,6
16Bukurešť, Rumunsko46,3
17Sofie, Bulharsko46,2
18Debrecín, Maďarsko45,7
19Varna, Bulharsko45,5
20Štětín, Polsko44,8
21Katovice, Polsko44,7

Zdroj: Numbeo

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Názor

Švédsko obětovalo starší ženy na oltář multikulturalismu a strachu z obvinění z rasismu

Premium
ilustrační snímek

Večer zasáhne část Česka silné sněžení, přes noc napadne až osm centimetrů

Vydatné sněžení komplikuje provoz na dálnici D8 u Ústí nad Labem. (9. ledna...

Praha je podle nákladů na život nejdražším městem východní Evropy

Pohled ze Střešovic na bytové domy v Praze Břevnově, ilustrační snímek. (17....

Jak se vám líbí? Čeští biatlonisté ukázali kombinézy pro olympijské souboje

Ondřej Moravec a Eva Puskarčíková v nových biatlonových kombinézách pro...

„Skvělí a velmi stateční.“ Trump po kritice ocenil britské veterány z Afghánistánu

Americký prezident Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového...

Hoey překonal téměř 30 let starý rekord na osmistovce, Lyles běžel 300 metrů

Americký běžec Josh Hoey.

Muchová končí v Melbourne v osmifinále. Gauffovou neporazila ani na pátý pokus

Karolína Muchová a americká tenistka Coco Gauffová se objímají po vzájemném...

Rozdíly nesmí být. Prozatímní venezuelská prezidentka vyzvala k dohodě s opozicí

Delcy Rodriguezová po složení prezidentské přísahy. (5. ledna 2026)

Vražda kmotra Mrázka je promlčená. Bosse podsvětí zabili před dvaceti lety

František Mrázek

Komentář

Chybná strategie Petra Pavla a jeho okolí ke znovuzvolení je šancí pro vládní strany

Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize...

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Pastrňák a Zacha pomohli v NHL asistencí k výhře, Vejmelkova skvělá série pokračuje

David Pastrňák z Bostonu bojuje před brankou Montrealu s Kaidenem Guhlem....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.