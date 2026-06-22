Už téměř před měsícem zveřejnila Správa železnic ve spolupráci s ministerstvem dopravy aktualizovanou koncepci elektrizace české železniční sítě.
Na tiskové konferenci 22. května generální ředitel organizace Tomáš Tóth, spolu s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD), představil plány na budoucí léta. V průběhu příštích sedmi let slíbili elektrizovat či rekonstruovat s elektrizací téměř šest set kilometrů tratí.
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Česká železniční síť měří celkem 9 344 kilometrů – trolejovým vedením je nyní osazeno 3 295 kilometrů, tedy necelá třetina. Aktuální plány Správy železnic tedy počítají s nárůstem pokrytí na necelých 42 procent kolejí.
Třetinová realita
Na tiskové konferenci už nicméně nezaznělo, že původní plány, se kterými donedávna počítaly kraje i jednotliví dopravci, byly o poznání ambicióznější. Elektrizací mělo do roku 2034 projít celkem 1 800 kilometrů tratí.
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Mělo jít například o dráhu z Prahy do Všetat, na níž budou v příštích letech stále jezdit dieselové vlaky. Trať je nicméně specifická, vede nedaleko vojenského letiště Kbely – za zdržením tak stojí požadavek armády.
Důvod pro osekání většiny plánů je podle Správy železnic nicméně o poznání prozaičtější – nedostatek financí. Organizace letos hospodaří s částkou 72,2 miliardy korun, tedy o 9,5 miliardy více oproti loňskému rozpočtu.
Kritika chaosu
S novinkou z pera Správy železnic podle Prahy i Středočeského kraje souvisí rovněž odložení stavby či modernizace řady úseků. Reakce obou samospráv tak na sebe nenechala dlouho čekat.
Ve středu 17. června odpoledne vydali společné prohlášení středočeský radní Petr Borecký (STAN) a náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti). Oba politici v něm kritizují hlavně chaotický postup ministerstva i Správy železnic.
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Dosavadní koncepce totiž vznikla teprve v roce 2023. „Stát se tak bohužel stává nespolehlivým a nedůvěryhodným partnerem, což může v budoucnu vyvolávat zásadní negativní dopady pro jednotlivé kraje a města,“ stojí v prohlášení obou politiků.
Termíny posunuté na neurčito
Přímo v prohlášení pak obě samosprávy jmenují hned dvanáct konkrétních drah či úseků v Praze i Středočeském kraji, na něž bude mít náhlá změna koncepce dopad. Úpravy, elektrizace či prosté rekonstrukce jmenovaných tratí přitom považují za stěžejní.
|Dotčená trať a úsek
|Dotčené linky
|Původní termín
|Nový termín
|062, 070 – Modernizace a elektrizace tratě Nymburk – Nepřevázka a stavba přeložky u Mladé Boleslavi (Bezděčínská spojka). Stavba propojení s Lysou nad Labem (Všejanská spojka).
|S31, R22
|2028–2030
|neznámý
|070 - Modernizace a elektrizace tratě Praha – Všetaty, včetně Tišické spojky
|S3, R21
|2028-2029
|neznámý
|Trať 091, (011) - Modernizace tratě Praha-Libeň – Praha-Malešice (takzvaný Libeňský přesmyk)
|S49
|2027
|neznámý
|Trať 092 - Rekonstrukce a elektrizace trati Kralupy nad Vltavou – Neratovice
|S43
|2028
|neznámý
|Trať 093 - Elektrizace trati Kladno – Kralupy nad Vltavou
|S45
|2028
|2031
|Trať 120 - Modernizace a elektrizace trati Praha-Výstaviště – Praha-Veleslavín
|S5, S54, R24, R45
|2029
|2032
|Trať 120 - Stavba trati Praha-Veleslavín – Letiště Václava Havla (včetně zaokruhování)
|S5, S54, R24, R45
|2027
|2031
|Trať 120 - Modernizace a elektrizace trati Praha-Ruzyně – Kladno
|S5, R24, R45
|2024
|2030
|Trať 171 - Obnova železničních mostů pod Vyšehradem
|S7
|2026
|neznámý
|Trať 173 - Elektrizace tratě Praha – Rudná u Prahy – Beroun
|S6, R26
|2030
|neznámý
|Trať 122- Rudná u Prahy – Hostivice
|S65
|2030
|neznámý
|Trať 200 - Elektrizace tratě v úseku Zdice – Písek
|S66, R26
|2029
|neznámý
Posouvání termínů přitom silně limituje provoz. Radní v prohlášení jmenují řadu návazných problémů ovlivňujících provoz osobních i nákladních vlaků. Způsobuje je například stav či nedostatečné kapacity tratí – mnohdy se na danou trať zkrátka potřebný počet spojů nevejde a výsledkem je nestabilita jízdních řádů.
Odkládaná rekonstrukce mostu na Výtoni
Jedním z mnoha příkladů, které středočeský radní Petr Borecký a pražský náměstek primátora Jaromír Beránek uvádějí, je soustavné odkládání oprav železničního mostu na Výtoni.
O nutnosti rekonstrukce se přitom mluví už více než dvacet let. Už v roce 2004 (tedy v roce, kdy most získal památkovou ochranu) studie upozornila na špatný stav konstrukce a nezbytnost oprav. Ty již několik let řeší i sama Správa železnic, už před třemi lety na něm začala omezovat provoz.
Organizace mezitím vypsala soutěž na novou podobu mostu. Ministerstvo dopravy nicméně s odvoláním na odborný posudek i doporučení památkářů ještě za minulé vlády rozhodlo o jeho opravě. Jen před několika dny skupina odborníků uvedla, že po důsledné rekonstrukci může sloužit i dalších sto let.
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Příkladem může být trať 171, procházející přes Železniční most na Výtoni, kudy jezdí vlaky linky S7. Ta se již roky potýká se zpožděními či rušením spojů.
Nekoncepčnost mrhá penězi
Vyjma chaotického přístupu viní politici v prohlášení i z mrhání peněz. Nekoncepčnost podle nich jednak znevažuje již vynaložené investice krajů, ale má negativní dopad i na životní prostředí a samotné cestující. Nečekané změny totiž vyjma staveb komplikují také objednávání přepravy, které je v režii krajů, stejně jako práci samotných dopravců.
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Jak samosprávy, tak železniční společnosti se spoléhají na plány rozvoje, z čehož odvozují například počet vozidel. Odklady elektrizace se tak podle radních podepíší také na nákupu nových elektrických jednotek. Výsledek tendru, který ovlivní kolejovou dopravu v Praze a okolí, je přitom známý jen několik dní.
Se stavem tratí (ať současným či očekávaným) velmi úzce souvisí, jelikož jedním ze závazků je právě pořízení nových vlaků. Kvůli odkladům jich může být méně. „Kraje pro obavy o investice raději k obnově vozového parku na železnici nepřistoupí, nebo vymění jen starší dieselová vozidla,“ upozorňuje zpráva.
Zpochybňování projektů
Oba politici z Prahy i Středočeského kraje v prohlášení vytýkají i zpochybňování významu zcela nových dopravních staveb. Konkrétně jmenují dva ambiciózní projekty, které by měly přetížené dopravě ve městě i okolí ulevit – nový pražský uzel a Berounský tunel.
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