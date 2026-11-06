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Státy EU schválily roční odklad pravidel pro metanové emise u ropy a plynu

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  12:34aktualizováno  12:34
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Členské státy Evropské unie se shodly na ročním odkladu platnosti pravidel pro emise metanu u dovážené ropy a plynu. O tento krok usilovala řada zemí včetně Česka. Důvodem je ropná krize vyvolaná válkou v Íránu.

Roční odklad povinností nařízení o metanu navrhla Evropská komise letos v říjnu po tlaku členských států a to včetně České republiky. Krátce nato, v druhé polovině října, Evropský parlament podpořil dokonce ještě delší prodloužení přechodných období u klíčových požadavků na dovozce – v některých oblastech až o dva až tři roky a posun určitých povinností a dokazování rovnocenných standardů z let 2027 a 2029 na roky 2029 až 2031.

Nařízení EU o emisích metanu v energetice vstoupilo v platnost v srpnu 2024 a jeho jednotlivé povinnosti se zavádějí postupně. Pravidla, která měla začít platit 1. ledna 2027, zahraničním dodavatelům ropy a plynu do EU ukládají povinnost monitorovat a vykazovat emise metanu. Právě k této části se soustředily obavy některých členských států, podle nichž ve třetích zemích není dostatek měřičů a nezávislých ověřovatelů. Metan je po oxidu uhličitém druhým nejvýznamnějším skleníkovým plynem přispívajícím ke globální změně klimatu.

Hlavní důvody odkladu a souvislosti

Členské státy i průmysl Brusel varovaly, že okamžité zavedení přísných monitorovacích povinností pro zahraniční dodavatele (mimo EU) by mohlo v současné napjaté situaci zkomplikovat dovoz ropy, zemního plynu a uhlí nebo vést k dalšímu růstu cen energií.

Odklad má dát partnerům ze třetích zemí více času na zavedení systémů pro měření, vykazování a ověřování (MRV) emisí metanu i metodik pro vyhledávání a opravu úniků.

„Významné tlaky na světových energetických trzích zvyšují ceny po celé EU. Evropa nyní naléhavě potřebuje jisté a spolehlivé dodávky energií,“ uvedl irský ministr pro klima, energetiku a životní prostředí Darragh O’Brien, jehož země Radě EU předsedá. Irské předsednictví nyní bude vyjednávat se zástupci Evropského parlamentu o konečné dohodě, které by obě strany chtěly dosáhnout ještě letos, neboť původně dohodnutá pravidla mají platit od ledna.

Aby odložení termínů nabylo plné právní moci a vstoupilo v platnost, musí konečnou dohodu na znění změn nařízení (EU) 2024/1787 formálně stvrdit Rada EU a Evropský parlament v rámci legislativního procesu.

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