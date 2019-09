Advokacie žije: Eversheds Sutherland krátila název, Vaněčková posílila Squire Patton Boggs

PRAHA Advokacie žije přináší přehled aktuálního dění v české advokacii.

Eversheds Sutherland Dvořák Hager krátí název

Česko-slovenská advokátní kancelář Eversheds Sutherland Dvořák Hager pokračuje v integraci s globální značkou a po půlročním přechodném období vypouští z názvu společnosti jména svých zakladatelů Stanislava Dvořáka a Bernharda Hagera. Od 1. září 2019 tak oficiálně používá jen název Eversheds Sutherland. Součástí změn strategického směřování kanceláře jsou i personální změny. Kancelář proto informovala i tom, že v této souvislosti ke stejnému datu opouštějí pražskou kancelář dosavadní partneři Veronika Odrobinová a Lukáš Zahrádka.



Posila Squire Patton Boggs

Pražskou pobočku mezinárodní advokátní kanceláře Squire Patton Boggs posílila na pozici Associate Veronika Vaněčková. Před nástupem do kanceláře působila přes tři roky v londýnské a newyorkské pobočce investiční banky J.P. Morgan Chase. Advokátka se specializuje se na finanční služby a nemovitostní právo. Poskytuje právní služby ve všech oblastech bankovního a finančního sektoru, zejména ve vztahu k exportnímu, projektovému, nemovitostnímu a asset-based financování.

Právní poradenství Wilsonart Engineered Surfaces

Advokátní kancelář Wolf Theiss poskytla komplexní právní poradenství americké skupině Wilsonart Engineered Surfaces při akvizici společnosti Technistone, předního světového výrobce produktů z technického křemene. K podpisu transakce, jež podléhá regulatorním schválením, došlo v srpnu a očekává se, že bude uzavřena v září. Tým právníků v čele s bulharským partnerem kanceláře Richardem Cleggem zahrnoval Roberta Pelikána, Kateřinu Kulhánkovou, Sabinu Krajíčkovou a Barboru Malimánkovou, kteří klientovi poskytovali podporu v Česku z pohledu korporátního a pracovního práva a s ohledem na regulatorní otázky.

Havel & Partners rozšířila počet equity partnerů

Tým fúzí a akvizic advokátní kanceláře Havel & Partners pod vedením partnera Jana Kovala a senior advokátky Veroniky Filipové ve spolupráci s týmem pro soutěžní právo partnera Roberta Nerudy a specialistů na ochranné známky vedených partnerem Ivanem Rámešem poskytl právní poradenství společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, při akvizici části závodu Toma vyrábějící ochucené a neochucené vody a ledové čaje. Prodávajícím byla společnost Pepsico CZ ze skupiny Karlovarské minerální vody. Transakce, jejíž hodnotu se obě strany rozhodly nezveřejňovat, zahrnovala vedle tří výrobních linek závodu v Teplicích nad Metují také převod 51 zaměstnanců, stávající smlouvy s klienty a dodavateli a pětiletou licenci na užití ochranných známek značky Toma.

Advokát Petr Kadlec.

Tatáž advokátní kancelář zároveň rozšiřuje počet svých společníků, tzv. equity partnerů. Od září se do této skupiny užšího vedení firmy dostává partner Petr Kadlec. Kadlec má více než 17 let praxe a specializuje se na veřejné zakázky, právo hospodářské soutěže včetně veřejné podpory a dotací z fondů EU, právo v oblasti informačních technologií, energetiky a životního prostředí a na forenzní právní audity.



Nová posila White & Case

Pražská pobočka mezinárodní advokátní kanceláře White & Case posiluje svůj business support tým o zkušeného manažera. Libor Bosák má více než dvacetileté zkušenosti z oblasti řízení firem ve finančním sektoru.

Zkušený manažer Libor Bosák.

Před nástupem do advokátní kanceláře pracoval Bosák jako generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Leasing, největší leasingové společnosti v České Republice, čímž navázal na působení na stejné pozici v ČSOB Leasing na Slovensku. Působil i jako člen vedení banky na Slovensku. Do pražského týmu kanceláře přichází na pozici Head of Operations. Jeho hlavní úlohou bude spolupracovat s partnery na realizaci obchodní strategie a řízení pražské kanceláře.