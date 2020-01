Advokacie žije: Skils má čtyři nové partnery, White & Case získal posilu

PRAHA Advokacie žije přináší přehled aktuálního dění v české advokacii.

Advokátní kancelář Skils má čtyři nové partnery. Od 1. ledna 2020 jsou jimi advokáti Pavel Gonda, Pavel Grim, Tomáš Chobola a Jiří Zapletal.



Počet partnerů advokátní kanceláře Skils se tak zvýší na 14. „Všichni noví partneři byli součástí našeho týmu po více než 12 let a jejich jmenování je dokladem organického růstu naší advokátní kanceláře. Právě bezprostřední účast našich zkušených seniorních právníků při poskytování právních služeb je to, co klienti u nás tolik vyhledávají,“ říká Karel Muzikář, vedoucí partner Skils.

Pavel Gonda se specializuje se na spornou agendu a litigace, insolvence, právo fúzí a akvizic a právo veřejného zadávání. Z hlediska sektorového se rovněž zaměřuje na oblast stavebnictví a železniční a silniční dopravy.

Pavel Grim se věnuje především oblastem bankovního a finančního práva, práva fúzí a akvizic, obchodního práva a restrukturalizací a insolvence.

Tomáš Chobola se specializuje se zejména na oblast soudních sporů, veřejných zakázek (včetně řízení před ÚOHS) a má též rozsáhlé praktické zkušenosti v oblasti insolvenčního práva, práva hospodářské soutěže, telekomunikačního práva, energetiky a také s agendou obchodních korporací a komplexních obchodních smluv.

Jiří Zapletal je odborníkem v oblasti obchodního práva (zejména EPC a jiné smlouvy na realizaci velkých investičních projektů, korporační právo a oblast fúzí a akvizic), práva veřejných zakázek a práva duševního vlastnictví.

Posilování struktury a spolupráce u Deloitte

Společnost Deloitte Legal jmenovala Rona Givena do funkce CE Senior Legal Counsel pro 19 zemí regionu střední a východní Evropy. Ron Given se zaměří na zdokonalování a posilování struktury a spolupráce v rámci právních služeb Deloitte Legal v těchto zemích. Cílem je naplno využít potenciál regionálních týmů firmy a zvýšit viditelnost advokátní kanceláře Deloitte Legal.

Ron Given přichází do Deloitte Legal z vídeňské advokátní kanceláře Wolf Theiss. V ní strávil více než deset let jako právník zaměřující se na obchodní právo v celém regionu střední Evropy. Řídil kanceláře v Záhřebu, Praze, Kyjevě a Varšavě. Většinu roku 2019 strávil v Chicagu jako zástupce firmy Wolf Theiss v USA. Před svým působením ve firmě Wolf Theiss zastával pozici hlavního firemního poradce ve společnosti Argo Group, kótované mezinárodní pojišťovací holdingové společnosti se sídlem na Bermudách. Má také třicetileté zkušenosti jako korporátní a bankovní partner ve společnosti Mayer Brown, kde se soustředil na oblast Evropy a Asie a na záležitosti související s rozvojem technologií.



Posila White & Case

Pražská pobočka mezinárodní advokátní kanceláře White & Case posiluje tým mezinárodních partnerů. Václav Kubr, expert na právo v oblasti nemovitostí, od ledna příštího roku rozšíří tým dosavadních devíti mezinárodních partnerů pražské kanceláře White & Case. Václav Kubr se v rámci své odborné praxe specializuje především na oblast nemovitostí. Pravidelně poskytuje právní poradenství mezinárodním i tuzemským investičním společnostem, developerům a finančním institucím v rámci komplexních transakcí v oblasti akvizic, financování a výstavby realitních projektů.

Václav Kubr poskytoval poradenství klientům při řadě výjimečných transakcí, jako například při prodeji logistické společnosti P3 Logistic Parks singapurskému státnímu investičnímu fondu GIC. Transakce, jejíž hodnota dosáhla 2,4 mld. EUR, se stala vůbec největší transakcí realizovanou na realitním trhu v České republice.