Advokacie žije: Skupinu HAVEL & PARTNERS pro oblast M&A rozšířil advokát Dohnal

PRAHA Advokacie žije přináší přehled aktuálního dění v české advokacii.

Poradenskou skupinu HAVEL & PARTNERS pro oblast M&A rozšířil na pozici counsel advokát Petr Dohnal. Zabývat se bude především akvizicemi a poradenstvím v rámci reorganizačních projektů. Jeho nástupem kancelář dál posiluje své komplexní služby určené firmám, které se v souvislosti s aktuální krizí dostávají do ekonomických obtíží.



„Tuto oblast našich služeb, která aktuálně patří mezi naše priority, jsme již v září posílili o odborníky na restrukturalizace a insolvence Jana Králíčka a Vojtěcha Švába,“ uvedl vedoucí partner Jaroslav Havel.

Poradenství společnosti Infosys

Advokátní kancelář Kinstellar poskytovala poradenství společnosti Infosys, světovému lídrovi v oblasti digitálních služeb nové generace, ohledně českých a maďarských aspektů akvizice společnosti GuideVision, předního evropského tzv. Elite partnera společnosti ServiceNow.

Advokátní kancelář Kinstellar poskytovala poradenství zejména v oblasti práva obchodních společností, práva duševního vlastnictví, pracovního práva a ochrany dat.



Poradnství Pražské teplárenské

Česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla pod vedením Ondřeje Floriána komplexní právní poradenství společnosti Pražská teplárenská a.s., která je součástí skupiny Energetický a průmyslový holding, a.s. a dlouhodobě patří k lídrům teplárenského trhu, při odštěpení jejího majetku do pěti nástupnických společností. Na jedné z nejkomplexnějších přeměn obchodních společností, kterou kancelář v tomto roce realizovala, se společně s několika odbornými týmy podíleli 3 partneři kanceláře včetně jejího zakladatele Jaroslava Havla.