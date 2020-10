Advokacie žije: Wolf Theiss získala posilu. HAVEL & PARTNERS vytvořili nový tým

PRAHA Advokacie žije přináší přehled aktuálního dění v české advokacii.

Posila Wolf Theiss

Novým členem pražského týmu Compliance a korporátní šetření advokátní kanceláře Wolf Theiss je od října Ondřej Ambrož. Na pozici Counsel rozšířil skupinu právníků specializující se na korporátní šetření, compliance a trestní odpovědnost právnických osob.



Ondřej Ambrož se zaměřuje na tzv. kriminalitu bílých límečků a trestní odpovědnost právnických osob. Klientům poskytuje právní poradenství a vede obhajobu v souvislosti s trestnými činy v oblasti veřejné soutěže, korupce, zpronevěry či praní špinavých peněz. Věnuje se také trestněprávní compliance, identifikaci souvisejících rizik a jejich prevenci či důsledkům plynoucím z porušení compliance pravidel.

Poradenství při strategickém vstupu

Advokátní kancelář Schönherr poskytla právní poradenství společnosti KB SmartSolutions, s.r.o., dceřiné společnosti Komerční banky, a.s. zaměřující se na spolupráci s fintechy a finančními start-upy, v souvislosti se strategickým vstupem a akvizicí téměř čtvrtinového podílu ve společnosti Platební instituce Roger, a.s,, jenž spojuje investory se společnostmi, kterým komplikují podnikání dlouhé splatnosti faktur.

Poradenství při odštěpení majetku

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla pod vedením Ondřeje Floriána komplexní právní poradenství společnosti Pražská teplárenská a.s., která je součástí skupiny Energetický a průmyslový holding, a.s. a dlouhodobě patří k lídrům teplárenského trhu, při odštěpení jejího majetku do pěti nástupnických společností. Na jedné z nejkomplexnějších přeměn obchodních společností, kterou kancelář v tomto roce realizovala, se společně s několika odbornými týmy podíleli 3 partneři kanceláře včetně jejího zakladatele Jaroslava Havla.

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS vytvořila také unikátní tým zaměřený na financování, restrukturalizace a insolvence. Advokáti Jan Králíček a Vojtěch Šváb jej nově posílili.

Advokát Jan Králíček.

Podpora při majetkovém vstupu

Mezinárodní advokátní kancelář DLA Piper Prague asistovala společnosti Inven Capital při majetkovém vstupu do švédské technologické společnosti Eliq AB, která poskytuje software pro monitorování spotřeby elektřiny a vzorců poptávky. Inven Capital je venture kapitálový fond fungující v rámci skupiny ČEZ a investující do sektoru čistých technologií a nové energetiky. Svým podílem v Eliq AB tak rozšiřuje své portfolio firem o novou důležitou prozákaznickou platformu na poli energetických služeb.

Akvizice společnosti GuideVision

Advokátní kancelář Kinstellar poskytovala poradenství společnosti Infosys, světovému lídrovi v oblasti digitálních služeb nové generace, ohledně českých a maďarských aspektů akvizice společnosti GuideVision, předního evropského tzv. Elite partnera společnosti ServiceNow. Dalšími mezinárodními právními poradci podílejícími se na transakci byly advokátní kanceláře Osborne Clarke v Nizozemsku, Velké Británii a Německu, DLK v Polsku, Castren & Snellman ve Finsku a Sorainen v Bělorusku.

Právní poradenství při akvizici společnosti Pactio DB

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla asistenci a právní poradenství společnosti ETAREA Invenium v souvislosti s akvizicí 100% podílu ve společnosti Pactio DB, která patřila do skupiny Pactio Invest. Pactio DB je vlastníkem 33 komerčních nebytových jednotek v centru obce Dolní Břežany.



Nový partner BDO Legal

Advokátní kancelář BDO Legal posiluje tým právníků. Novým partnerem se stal Štěpán Kleček, zkušený advokát s mezinárodní praxí.



Advokát Štěpán Kleček.

Štěpán Kleček se bude zaměřovat především na obchodní právo, M&A a nemovitostní projekty, se kterými má hluboké zkušenosti. Ve své praxi se také věnuje problematice financování. Štěpán Kleček má více než 14 let praxe a působil v advokátních kancelářích PRK Partners a Rentsch Legal v Praze a absolvoval také odbornou stáž v Evropské investiční bance v Lucembursku. Následně založil svojí vlastní advokátní kancelář, jejíž celý tým se nyní připojuje k BDO Legal.