Advokáti by si měli polepšit, ministryně Benešová upraví jejich tarif

Praha Z advokátního tarifu, podle něhož se vypočítává odměna advokátů v případech, kdy se na ní s klienty nedohodnou anebo když v trestním řízení zastupují obžalované ex offo či v civilním řízení vystupují jako opatrovníci, by mělo být vypuštěno dvacetiprocentní snížení odměny. To se do advokátního tarifu dostalo po povodních v roce 2002 při hledání rozpočtových úspor v resortu ministerstva spravedlnosti.

„Všechno už je legislativně ošetřeno. Návrh na zrušení této takzvané povodňové srážky už mám připraven. Účinný by měl být od ledna 2022, ale já se snažím, aby v účinnost vstoupil už od července příštího roku,“ řekla dnes exkluzivně serveru Lidovky.cz ministryně Marie Benešová (za ANO).

„Víte to jako první. Teprve se to chystám zavolat předsedovi České advokátní komory,“ dodala Marie Benešová. Advokátní komora se o snížení povodňové srážky snaží několik let. Vedla o tom s ministerstvem spravedlnosti několik jednání. Kromě jejího zrušení však chtěla prosadit i navýšení sazeb u odměn advokátů. Tomu ale ministryně Benešová nevyhověla. „V dnešní situaci nemohu udělat více. Musíme vyčkat, jak se bude v příštím roce dařit ekonomice, pak se k tomu můžeme vrátit,“ dodala.