,Akutní potřeba měnit ministra zapáchá.‘ Právníci v anketě vyjádřili obavy z Benešové

PRAHA Pro některé varovný signál stavu ohrožení politické neutrality státního zastupitelství, pro jiné přepřahání resortu spravedlnosti konzervativnějším směrem. Soudci, advokáti, akademici, legislativci, exekutoři a státní zástupci ve striktně anonymní anketě LN klasifikovali příchod Marie Benešové na post ministryně spravedlnosti.

Polovina respondentů se jejího návratu na resort, jež advokátka a bývalá nejvyšší státní zástupkyně vedla v Rusnokovo vládě obávají, hlavně kvůli jejím blízkým vazbám na prezidenta Miloše Zemana. Pojistky mezi právníky vyhazuje i načasování výměny šéfa spravedlnosti pár dní poté, co policie navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše v kauze dotace na stavbu Farmy Čapí hnízdo.



„Změna na postu ministra bezprostředně po této události hrozivě tahá za uši, a posílá nás bez nadsázky někam do sféry banánových republik,“ uvedl v anketě Právní barometr zástupce akademické sféry. Respondent z řad exekutorů si myslí, že „s ohledem na procesní výboj kauzy premiéra akutní potřeba ministra měnit zapáchá,“ a podle něj, „načasování a provedení celé rošády zkrátka ani vonět nemohou, i kdyby spolu věci skutečně nesouvisely.“ Podnikový právník v odpovědi upozornil, že i samotná diskuse o tom, zda bude Benešová někomu „nadbíhat“ může poškodit pověst resortu a nepřímo i státního zastupitelství, „nedejbože kdyby skutečně začala dělat nějaké kontroverzní kroky,“ dodal.

V tlačenici se vyzná

Výhodou Benešové je, že není nováčkem a „všechny“ zná, podle respondentů tak bude mít respekt. „Osobně bych ale čekal uhlazenější typ ministra, doktorka Benešová je ranařka, taková ta herdekbaba, a ta si servítky nebere. Každopádně platí, že ona se v tlačenici vyzná,“ uvedl advokát.



V odpovědích na Právní barometr LN několikrát na vrub budoucí ministryně padlo označení neřízená střela, zmíněny byly i podobné rysy s hlavou státu. „Má k Zemanovi blízko, v něčem mu je i podobná - je hašteřivá, prostořeká, neřízená střela, údajně bez zájmu o pozemské statky, a tudíž neúplatná,“ uvedl zástupce advokacie. Prvotní dojem však může klamat. „Nedá se zatáhnout do ničeho s čím vnitřně nesouhlasí. Po jisté době začne vadit všem, je neřízená a nebude poslouchat na slovo,“ varoval další advokát.

Zástupce justice ve své odpovědi uvedl, že se „nejvíce bojí, že Benešová bude vztahy v justici vnímat osobně a kvůli sympatiím a antipatiím rozbije něco, co funguje - třeba uspořádání státního zastupitelství. Požadavek politické třídy dnešní doby totiž je zkrotit státní zástupce.“

Soudce okresního soudu na druhou stranu konstatoval, že „Benešová se nikdy neprojevovala jako všehoschopný poskok mocných, tak věřím, že nic zlého na závěr své kariéry neudělá.“ V odpovědích došlo i na obávané konkrétní personální změny na státním zastupitelství, jež média často zmiňují. „Obava, že by chtěla odvolávat Pavla Zemana, Lenku Bradáčovou či Ivo Ištvána je lichá. Ale, že to s ní nebudou mít lehké, to je jisté,“ uvedl další advokát. Další zástupce akademické půdy upozornil, že „ke změnám na pozicích vedoucích státních zástupců nemusí dojít jejich odvoláním, ale skrytě přes formulaci přechodných ustanoveních v zákoně.“

Kladivo na justiční mafii

Střelka kompasu se odpovědích účastníků ankety ve prospěch budoucí ministryně obracela ve spojitosti s kauzou justiční mafie, jak Benešová v roce 2007 označila skupinu tehdejších mocných představitelů justičního prostředí, a nařkla je z toho, že ovlivňují průběh některých trestních kauz.

„Nebála se pojmenovat pokoutné a zločinné praktiky v rozhodování soudů a státních zástupců v době, kdy si o tom i běžní občané dávno povídali, jen všichni měli strach ten vřed pojmenovat nahlas,“ uvedl pražský advokát, podle kterého je Benešová ochotná bít se za svůj názor i proti vůli mocných.

Konec praktikám justiční mafie spojuje s příchodem Benešové do pražské Vyšehradské ulice i další zástupce advokacie. „Dělá to, co považuje za správné i když to není populární a znamená to tvrdý střet. Právě to na ní asi tolika lidem vadí, protože už nebudou platit dříve sjednané zákulisní obchody a intriky,“ míní.

Nereprezentuje vládní stranu

Účastníci anonymní ankety si stěžovali na časté střídání na resortu, který by právě měl být jeden ze stabilnějších. „Místo soustavné a konzistentní práce nastupuje v barvách hnutí ANO již pátá osobnost, přičemž doposud žádná ideová a odborná kontinuita mezi nimi není patrná,“ upozornil vrcholný představitel justice.

Několika respondentům se nelíbilo, že stávající šéf resortu Kněžínek ani Benešová nejsou spjati s vládní stranou. „Členy vlády by měly být spjati s hnutím, které je nominuje. Takovou linku ale postrádám a naopak lze sledovat podezření z určité účelovosti daného jmenování,“ uvedl zástupce advokacie. Další respondent to považuje „za slabost premiéra potažmo celé vládní koalice, že nedokázala vygenerovat osobnost, která by jasně představovala program, kterému většina voličů dala hlas,“ uvedl další akademik.

Zástupce pražské advokacie připodobnil diskuse o Benešové k nedávné neúspěšné kandidatuře Aleše Gerlocha na post ústavního soudce, za kterého se prezident zaručil. „Profesně proti němu nikdo nic neměl, ale jeho spojení a angažovanost s prezidentem Zemanem byla s funkcí neslučitelná. U Benešové je to stejné - za normální politické situace by pro funkci ministryně měla všechny předpoklady,“ dodal advokát.