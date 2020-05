Angyalossy jako nejlepší? Nevíme, vyplynulo z ankety LN mezi právníky

PRAHA Drtivá většina expertů napříč všemi právnickými povoláními, které redakce LN oslovila v rámci anonymní ankety Právní barometr, si není jista, je-li jmenování Petra Angyalossyho předsedou Nejvyššího soudu (NS) nejlepším výsledkem ukončení tříměsíčního bezvládí v nejvyšších patrech civilní a trestní justice.

„Nevím, vůbec ho neznám. Nevěděl jsem, že někdo takový na NS vůbec je,“ odepsal LN pražský advokát. „Jak mohu odpovědět ano nebo ne, když o něm nic nevím?“ odepsal další. Podobné odpovědi byly v této anketě nejčastější. Z 87 oslovených právníků jich NEVÍM hlasovalo 52.



„Doposavad jsme byli zvyklí, že do čela nejvyšších soudních instancí byly jmenovány výrazné a známé právnické osobnosti s jasnými a silnými názory. Neříkám, že je špatně, pokud byl jmenován kariérní soudce, který není výrazně mediálně a obecně známý. I on by však měl mít jasné názory na fungování justice a bylo by dobré, aby byly právnické obci před jeho jmenováním prezentovány,“ rozepsal se soudní exekutor, který taktéž hlasoval „nevím“.



„Bylo nedůstojné dívat se v televizi několik minut na někoho, kdo bude jmenován, přičemž nikdo neví, o koho jde, a to nejen proto, že má roušku,“ poznamenal nad rámec svého „nevím“ jeden z oslovených advokátů.

„Nevím. Výběr je to ale překvapivý. Je to trestní soudce, nepatří však mezi vůdčí osobnosti,“ myslí si pražský obhájce. „Z mého pohledu je to terra incognita (neprobádané území – pozn. red.). Soudil jsem se u něj a znám ho jen takto, ne víc,“ vyjádřil se další.

Netransparentní výběr

I když ústava ponechává výběr předsedy NS na prezidentovi, oslovení experti se shodli, že tento výběr měl být transparentnější.

„Tím, koho a jak prezident vybral, vzkázal, že si může dělat, co chce. Jde o další z projevů ega nemocného mstivého starce, který však byl legitimně zvolen,“ myslí si například jeden ze soudců.