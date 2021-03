Arca je ‚černá‘ banka, podali jsme nový insolvenční návrh, tvrdí advokát

PRAHA Advokátní kancelář Langmeier & Co. v úterý podala nový insolvenční návrh na společnost Arca Investments. Kancelář, která zastupuje v tuto chvíli desítky nezajištěných věřitelů, jež mají nesplacené směnky či dluhopisy vůči Arca Investments či jejím dceřiným firmám, to v úterý oznámila novinářům. Vyjádření Arcy a České národní banky zatím není k dispozici.

Insolvenční návrh, který na sebe začátkem roku podala samotná společnost a který bude nyní po zamítnutí Městským soudem v Praze přezkoumávat Vrchní soud, považuje Jan Langmeier za irelevantní. Jeho právní tým došel k názoru, že Arca Investments je svého druhu bankovní instituce a jako taková podléhá její úpadek jiným pravidlům než u klasické firmy.

Do hry by tak měla vstoupit také Česká národní banka. Výrazně tím mají stoupnout šance věřitelů na vymožení větší části pohledávek, případně odškodnění.



„Důkladnými analýzami jsme došli k závěru, že finanční skupina Arca je z podstaty svojí dlouholeté činnosti skrytou bankovní institucí. Považujeme ji za takzvanou černou banku, tedy takzvanou shadow banking. A jako taková podléhá v rámci úpadku speciálním podmínkám daným insolvenčním zákonem,“ uvedl Langmeier.



Podle právního týmu kanceláře je hlavní činností Arcy vydávání směnek a dluhopisů. Problémem ale je podle něj, že takto byla obcházena právní úprava, nebyl nad ní vykonáván potřebný finanční dohled a ‚vklady‘ - její směnky ani dluhopisy nebyly kryty pojištěním vkladů.

Podle insolvenčního zákona by měl být tento návrh soudem postoupen také ČNB, která se musí do sedmi dnů od přijetí tohoto návrhu vyjádřit, zda a jak do řešení úpadku Arcy vstoupí, či nikoliv. „Podle našeho názoru by ČNB měla do úpadku Arcy vstoupit. Už proto, že je to právě ČNB, která měla v minulých letech vyvinout mnohem větší aktivitu směrem k Arce, měla ji jako finanční instituci hodnotit a dohlížet. To se nestalo a je to dle mého názoru jeden z důvodů, proč je nyní nespláceno mnoho miliard korun,“ podotkl Langmeier.

Jakkoliv Arca nemá bankovní licenci, její situace je podle něj srovnatelná s pádem středně velké banky. „Jde o minimálně 19 miliard korun, které Arca dluží. Stát, potažmo ČNB nad takovým problémem nemůže zavírat oči,“ poznamenal. Langmeierova kancelář je v případě nečinnosti ČNB připravená vymáhat pro svoje klienty náhradu škody po státu, tedy ČR.

Městský soud v lednu zamítl návrh Arca Investments na insolvenční řízení v Česku. Důvodem bylo to, že soud není k rozhodování příslušný. Arca toto rozhodnutí a jeho zdůvodnění považuje za chybné, proto se proti němu odvolala k Vrchnímu soudu v Praze.

Arca Investments nyní připravuje reorganizační plán ve spolupráci s poradci Tarpan Partners a advokátní kanceláří Badokh. Závazky skupiny činí 18,6 miliardy Kč. Z toho představují závazky ze směnek přes 15,5 miliardy korun, věřitelé ze směnek v ČR 13 miliard korun. Věřitelů je celkem 1889, z toho v ČR přes 80 procent. Zajištěným věřitelem je jen J&T Banka.