Armádní supertendr je bez právníků. Externího poradce bude obrana hledat už potřetí

PRAHA Nebyla by to veřejná zakázka v Česku, aby ji neprovázely komplikace. Nechtěný fenomén platí dvojnásob, pokud jde o armádní tendry. Nejinak je tomu i v případě největšího armádního nákupu pásových bojových vozidel pěchoty za 53 miliard korun.

Ministerstvo obrany bylo, jak zjistily LN, nuceno zrušit zakázku na právního poradce, který má být klíčovým pomocníkem resortních nákupčích v obřím tendru na pásové obrněnce. Ty mají nahradit zastaralé sovětské stroje. Pikantní na tom je, že ministerstvo obrany ruší zakázku na externí právníky už podruhé.



„Důvodem pro zrušení zakázky bylo podání námitky, které ministerstvo obrany vyhovělo. Obdrželi jsme tři nabídky a jednu námitku. Výběrové řízení s upravenými parametry znovu vyhlásíme,“ napsal LN Jiří Caletka z tiskového oddělení resortu obrany. Půjde tak v pořadí už o třetí pokus vybrat pro strategický nákup právní poradce.

Ministerstvo, které je posledních pět let v rukou vládního hnutí ANO, čelí kritice právě kvůli tomu, že se armádní akvizice vlečou. Obrana tvrdí, že zpoždění ve výběru právníků běh tendru neovlivní. „Plánovaný harmonogram stále platí,“ dodal Caletka. S podpisem kontraktu ministr obrany Lubomír Metnar počítá ještě letos. Do roku 2026 by mělo být přes 210 kusů nových bojových vozidel pěchoty dodáno.

Resort se marně snaží vysoutěžit právní poradce od loňského srpna. Výsledkem má být čtyřletá smlouva na 14 milionů korun. Důležitý moment přitom představuje vypsání tendru a uzavření kontraktu s vítězem.

V relativně omezeném okruhu zavedených právních kanceláří v Česku nemusí být však snadné najít advokáty, kteří by v minulosti pro některou ze zbrojařských skupin nepracovali a nebyli by ve střetu zájmů.

Oficiální start

Už ve středu se na ministerstvu obrany přitom odehrálo klíčové jednání. Ministr obrany Metnar společně s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou seznámil čtyři možné dodavatele s podmínkami zakázky.

Mezi oslovenými jsou tito výrobci: BAE Systems (CV-90), španělský General Dynamics European Land Systems (Ascod) a dva německé stroje od konsorcia PSM, v němž jsou firmy Krauss-Maffei Wegmann a Rheinmetall Landsysteme (Puma), a od Rheinmetall Landsysteme (Lynx).

„Uchazeči budou seznámeni se základními parametry a podmínkami projektu a jeho harmonogramem,“ avizovalo ministerstvo obrany.

Firmy, které cítí v zakázce lukrativní byznys, se poslední týdny předhánějí v možnostech zapojit do procesu výroby stovek kusů těžké techniky i české podniky. Pozornost se koncentruje především na státní podnik VOP CZ. Ten by podle Metnara měl dostat výraznou část zakázky. Osobně počátkem března podnik navštívil. „Pro nás je to zásadní zakázka, protože se budeme starat o ta vozidla v celém jejich životním cyklu, což pro nás bude práce nejméně na 30 let,“ řekl šéf VOP CZ Marek Špok.

Mezi dalšími firmami se často skloňuje výrobce přesné optiky Meopta či výrobce elektrických systémů RayService.

Do rozhodování se může promítnout i geopolitika a ochota zahraničních vlád nakupovat česká vojenská řešení. Během návštěvy premiéra v Německu loni v září Andrej Babiš mluvil se spolkovou kancléřkou i o možnosti odkupu bitevníků L-39NG od společnosti Aero Vodochody.

Co by měl umět?

Stěžejním momentem pro výběr dodavatele moderních pásových obrněnců bude splnění technických specifikací. Ty přitom stále nejsou veřejnosti známé. Spekuluje se například o tom, zda bude armáda chtít osádkovou, či plně automatickou, bezosádkovou věž. Důležitý bude i počet lidí, které by ve svých útrobách měl stroj být schopen převézt.

Do ekonomické kalkulace se promítne i váha strojů, což ovlivní také výkon, a tudíž i spotřebu paliva. A k tomu se přidávají zbraňové systémy i servis. Ve zbrojařské branži přitom platí, že samotný nákup techniky představuje menší část nákladů.