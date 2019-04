Benešovou čekají justiční velešachy. Vybírat se budou šéfové vrchních i krajských soudů

PRAHA Blesková výměna ministra spravedlnosti a příchod Marie Benešové vyvolal v justici i politice rozruch.

Během méně než roku už třetí přepřahání na ministerstvu spravedlnosti. S překvapivou informací, že hodlá rezignovat, přišel minulý čtvrtek stávající šéf justice Jan Kněžínek (za ANO). Na jeho místo premiér Andrej Babiš (ANO) navrhuje Marii Benešovou, bývalou ministryni spravedlnosti z roku 2013 až 2014 a členku poradního týmu prezidenta Miloše Zemana. Hrad už se nechal slyšet, že 30. dubna Benešovou do ministerské židle jmenuje. Změna přitom přišla den po zprávě, že policie navrhla státnímu zastupitelství podat obžalobu v kauze Čapí hnízdo, kde mezi obviněnými figuruje i premiér Babiš.



Opozice přidala spekulaci, že by se Benešová mohla chtít zbavit nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Tím by podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila „došlo k ovládnutí justiční soustavy s cílem ovlivnit vyšetřování premiérova dotačního podvodu“. To sama Benešová odmítla. „Všechny chiméry, co se o mně píšou, jak jdu kosit státní zástupce a vyhazovat je, jsou samozřejmě hloupost. Budu s nimi vyjednávat, protože chci, aby nejvyšší státní zástupce měl funkční období,“ uvedla pro Radiožurnál. Vláda může odvolat šéfa žalobců bez udání důvodu.

Ministerstvo ano, státní zastupitelství ne

Sociální demokraté avizují, že je výměna v resortu ovládaném hnutím ANO překvapila. Podle informací LN do něj zasahovat nechtějí. To by se ale v případě personálních otřesů v soustavě státního zastupitelství změnilo. Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček avizoval, že by takový postup vedl k vážné debatě uvnitř koalice.

Pro odvolání Pavla Zemana není důvod. Právě pod jeho taktovkou se žalobci osamostatnili a pustili do stíhání takzvaných velkých ryb. Šlo o případy exhejtmana Davida Ratha, Nagygate, spojenou s pádem vlády Petra Nečase, údajně „cinklé“ zakázky Lesní správy Lány či mýtnou kauzu, v rámci níž proběhly domovní prohlídky u Jaroslava Faltýnka (ANO).

Jak LN zjistily, Benešovou, která vešla ve známost díky boji s justiční mafií, letos čekají výběry klíčových funkcionářů – předsedy Vrchních soudů v Praze a Olomouci.

Podoba justice

Pokud Marie Benešová zůstane ve staronové funkci ministryně spravedlnosti do příštích sněmovních voleb, otevře se jí příležitost zásadně ovlivnit personální podobu justice.

Bude na ní i výběr příštího předsedy Vrchního soudu v Olomouci. Už v září totiž končí jeho stávající šéf Robert Gryga. V lednu 2020 pak končí ve funkci předsedy pražského vrchního soudu Jaroslav Bureš. U vrchních soudů se rozhodují v odvolání nejzávažnější kauzy, kde dolní hranice trestu činí nejméně pět let za mřížemi. Specializovaný senát povoluje například odposlechy tuzemským tajným službám.

Benešová předsedu Bureše v minulosti kritizovala kvůli schůzce s Radkem Pokorným, vlivným advokátem a osobním přítelem expremiéra Bohuslava Sobotky. „Určitě se nesetkali, protože by si chtěli popřát hezký den. Advokát zpravidla něco chce. Takto by se neměli setkávat, protože bude pochybnost o jeho nestrannosti. Jestliže tam přijde kauza, na které doktoru Pokornému záleží, bude zpochybněná nestrannost toho rozhodnutí,“ uvedla předloni Benešová.

Příští rok bude bohatý i na obměnu šéfů krajských soudů. Vybírat se budou předsedové v Hradci Králové, v Českých Budějovicích, v Plzni i u Městského soudu v Praze, kde vyprší mandát Liboru Vávrovi. V roce 2021 přijdou obměny na krajských soudech v Brně či Ústí nad Labem.

Unie žádá vysvětlení

Soudci se netají rozčarováním z nečekané změny. Soudcovská unie požaduje vysvětlení. „Ministr spravedlnosti byl ve své funkci několik měsíců, během kterých ministerstvo pod jeho vedením plnilo své povinnosti a dosáhlo několika významných výsledků,“ uvedla Daniela Zemanová, prezidentka organizace. Podle ní Kněžínek nedávno předložil významnou novelu zákona o soudech a soudcích. Obsahuje mimo jiné i úpravu výběru soudních funkcionářů, a to včetně zákazu opakovaného mandátu předsedů.

Právě nad osudem novely si láme hlavu předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec. „Předpokládám, že se příprava zpozdí. Osobně kroku pana ministra Kněžínka rozumím; s paní doktorkou Benešovou jsme už v minulosti nacházeli společnou řeč a doufám, ze to teď nebude jinak. Politickou stránku výměny mi komentovat nepřísluší,“ napsal Mazanec. Místopředseda Ústavního soudu a bývalý náměstek Benešové na Nejvyšším státním zastupitelství Jaroslav Fenyk její příchod na ministesrtvo jednoznačně vítá. „Je to čestná, slušná a nebojácká žena a bylo mi ctí s ní spolupracovat,“ sdělil Fenyk LN.

Benešová pro Radiožurnál jako své priority uvedla boj s korupcí a návrh nového zákona o státním zastupitelství.