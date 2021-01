Brexitem padl eurozatykač. Pravidla pro vydávání stíhaných osob do Česka se změnily, zbrzdí to justici

Praha „Skrývá se zřejmě na severu Anglie. Vyplňte formulář na eurozatykač, ať ho Britové chytí.“ Rozkaz s tímto zněním už z Česka nezazní. Přesněji, zaznít ani nemůže. Po odchodu Spojeného království z Evropské unie padla i zjednodušená unijní pravidla pro vydávání zločinců z Albionu ke stíhání do České republiky.

Nově musí tuzemská justice postupovat dle mezinárodních dohod, které však pro vyšetřovatele znamenají více byrokracie a větší prodlevu.

„Pokud jde o právní základ spolupráce mezi ČR a Spojeným královstvím, ten bude samozřejmě komplikovanější, než tomu bylo v době, kdy bylo Spojené království členským státem EU. Neméně důležitá a někdy možná i důležitější než samotná právní úprava je však skutečná vůle daného státu spolupracovat,“ napsal serveru Lidovky.cz Petr Malý, mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství. Dle něj je snahou nahradit evropský zatýkací rozkaz jinými mezinárodními dohodami uzavřenými mezi EU s Velkou Británií.

Eurozatykač byl vytvořen v roce 2004 coby nástroj pro potírání zločinu. Šlo o reakci na teroristické útoky z 11. září 2001. Vztahuje se na tři desítky trestných činů, které opravňují českou justici žádat jiný členský stát EU o zrychlené vydání usvědčeného zločince či podezřelé osoby, jež se vyhýbá výkonu spravedlnosti.



Zbrzděná spravedlnost

Vybraná kategorie zločinů zahrnuje mimo jiné podezření z terorismu, pedofilii, vraždu, korupci, rasismus i nelegální obchod se zbraněmi a drogami.

V těchto případech stačí policii zadat údaje o dané osobě do unijní databáze SIRENE, v ten moment se vyhlašuje mezinárodní pátrání na celém území EU. Jakmile je hledaný dopaden, nejpozději do 60 dnů musí být převezen k výkonu spravedlnosti do Česka. Už se na něj nevztahuje přezkum moci výkonné, kdy standardně ministři spravedlnosti rozhodují o tom, zda osoba má být vydána do jiné země.

Místo měsíců a mnohdy i roků tak vydání bývá zpravidla otázkou týdnů. Za prvních patnáct let existence eurozatykače bylo v Česku zadrženo 4400 lidí. Za stejnou dobu bylo v členských zemích EU chyceno 3700 Čechů.

Postupy podle eurozatykače nicméně platí pro všechny, na které byl vyhlášen ještě před koncem roku.

„Po vystoupení Spojeného království z EU, respektive po uplynutí přechodného období, tedy po 31. prosinci 2020, již není evropský zatýkací rozkaz ve vztazích mezi ČR a Spojeným královstvím použitelný. Podle Dohody o vystoupení Spojeného království z EU se úprava evropského zatýkacího rozkazu uplatní na evropské zatýkací rozkazy, na jejichž základě byla vyžádaná osoba před koncem přechodného období zatčena, a to bez ohledu na to, zda byla vzata do vazby, nebo propuštěna,“ doplnil mluvčí Malý z Nejvyššího státního zastupitelství.

Savovův exil

Jedním z těch, na něž byl vydán eurozatykač, je i František Savov, český miliardář, v jehož impériu bylo i vydavatelství Mladá fronta, jež je nyní v insolvenci. Savova policie stíhá v případu údajné rozsáhlé daňové trestné činnosti. Skupina jedenácti osob měla dle vyšetřovatelů vytvořit systém na krácení daní. Stát tím na DPH prý přišel o 770 milionů korun.

Český miliardář už řadu let žije ve Velké Británii. Po zadržení britskou policií v roce 2014 byl propuštěn na kauci. Musel však odevzdat pas a měl nařízeno i částečné domácí vězení. Od té doby se případ vleče. Savov se úspěšně vyhýbá vydání českým úřadům; před britskými soudy argumentuje tím, že v České republice nemá zaručené právo na spravedlivý proces, vyšetřování kauzy nazvané Octavian označuje za politicky motivovanou snahu ho zlikvidovat. V Británii proto požádal o azyl.

„Chtěl bych se vrátit do Česka, neměl bych však zaručený spravedlivý proces, strávil bych několik let ve vazbě,“ tvrdil stíhaný podnikatel předloni v rozhovoru pro DVTV. Zemi by prý rád navštívil kvůli svým rodičům, trvale tady žít už by ale nechtěl.

Podle informací serveru Lidovky.cz by britská justice měla ke kauze Savov zaujmout definitivní stanovisko během jara.