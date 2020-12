Britský soud umožnil hromadnou žalobu na Mastercard. Požadované odškodné činí 14 miliard liber

Londýn Britský nejvyšší soud v rámci přelomového rozsudku umožnil pokračovat v hromadné žalobě proti vydavateli platebních karet Mastercard za to, že podle stěžovatelů účtoval nadměrné poplatky u milionů karetních transakcí. Žaloba požaduje odškodné 14 miliard liber (400 miliard Kč), uvedla v pátek agentura Reuters. Každý z žalujících by mohl v případě úspěchu získat zpět v přepočtu více než 8000 korun.

Rozhodnutí nejvyššího soudu posílá případ zpět k odvolacímu soudu pro hospodářskou soutěž (CAT), který od roku 2015 dohlíží na britské začínající kolektivní žaloby v americkém stylu kvůli porušování antimonopolních zákonů v Británii nebo Evropské unii. CAT bude muset nyní znovu zvážit udělení příkazu pro pokračování soudního řízení v rámci hromadné žaloby, které odmítl v roce 2017 kvůli složitosti případu. Stání by se mělo konat příští rok.



Žaloba obviňuje Mastercard z toho, že účtoval obchodům mezi lety 1992 a 2008 neoprávněně vysoké poplatky za transakce, které byly přeneseny na spotřebitele v podobně příliš vysoké ceny za zboží a služby. Složitý případ se dostal v Británii k soudu poté, co antimonopolní úřad EU v roce 2014 rozhodl, že poplatky účtované firmou Mastercard majitelům obchodů za zpracování zahraničních plateb v rámci EU byly příliš vysoké.

Žalobu v Británii podala právní kancelář Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, a to jménem bývalého finančního ombudsmana Waltera Merrickse. Z případné výplaty odškodného by mohlo těžit až 46 milionů uživatelů karet Mastercard v Británii, což při výši požadovaného odškodného znamená, že by každý uživatel mohl dostat odškodné 300 liber (8600 Kč).