Dluhová poradna: Trable se splácením řešte včas

PRAHA Ideální je nemuset si peníze půjčovat a žádné dluhy neřešit. Realita nás však leckdy k nějaké té půjčce dovede. Ať už nám náhle vzniknou neočekávané výdaje, dostaví se zdravotní problémy, či ztratíme zaměstnání. Často pak musíme svému rozpočtu trochu vypomoci. K půjčování peněz je však třeba vždy přistupovat zodpovědně. Pravidlům, jak předcházet problémům s dluhy, budeme věnovat pozornost v novém dvanáctidílném seriálu LN.

S žádostí o půjčení peněz se můžeme obrátit na příbuzné či známé anebo využít některou z nabídek bank či nebankovních institucí. Vždy je však vhodné realisticky zvážit, jak vysokou částku budeme v budoucnu schopni splácet a za jakých podmínek. A pokud by pak právě se splácením půjček nastaly problémy, neméně důležité je začít včas řešit právní stránku věci a nečekat až na okamžik, kdy na naše dveře zaklepe exekutor. K půjčování peněz je především nutné přistupovat zodpovědně a ideálně finanční gramotnosti učit i naše děti již od útlého věku. Tedy hlavně tomu, že vše něco stojí, i půjčovat si peníze. A že je dobré si před podpisem smlouvu pečlivě přečíst a seznámit se s podmínkami, za jakých budu muset půjčenou částku vrátit, a taktéž i s následky porušení svých povinností.

Znění smlouvy pečlivě prostudujte

Pokud se ale přece jen rozhodneme pro půjčku, začneme uvažovat o půjčce od některé z bank či nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, prvním krokem by mělo být poskytovatele půjčky prověřit. Seriózní poskytovatel by měl mít licenci od České národní banky, to znamená, že je oprávněn nabízet a poskytovat finanční služby. Česká národní banka pak taktéž na činnost registrovaných subjektů dohlíží. Dalším krokem, jak jsme již zmínili, bude seznámit se pečlivě se zněním smlouvy, na základě které nám budou peněžní prostředky půjčeny. Kromě samotné výše půjčky je důležitá i její cena, tedy to, jakou celkovou částku za vypůjčené peníze za dobu trvání půjčky zaplatíme. Jedná se o důležitý parametr při posuzování, zda pro nás daná půjčka bude či nebude výhodná. V úvahu bychom měli dále brát i výši jednotlivých splátek, jejich celkový počet a v neposlední řadě pak i sankce, pokud neuhradíme včas jednotlivé splátky.

Může se totiž stát, že půjčku kvůli nějakým potížím nesplatíme řádně a včas. Přijdeme třeba o zaměstnání, onemocníme nebo se nečekaně zvýší jiné výdaje v domácnosti. V takovém případě je třeba vše začít řešit co nejrychleji, komunikovat s poskytovatelem půjčky o problému se splácením a snažit se najít vhodné řešení.

Pokud si s řešením půjček nevíte rady, můžete se s žádostí o radu obrátit na advokáta nebo na některou dluhovou poradnu. S větším množstvím půjček pak může pomoci jejich konsolidace, kdy se dosavadní závazky uhradí novou půjčkou a dojde tím ke sloučení současných dluhů do jednoho nového. Jakmile nám totiž začnou od poskytovatele půjčky chodit upomínky na neuhrazené splátky, na které nebudeme reagovat, je velmi pravděpodobné, že se se svým nárokem obrátí na soud.

Rychlým způsobem, jak může věřitel dosáhnout soudního rozhodnutí o svém peněžitém nároku, je podat návrh na vydání platebního rozkazu. V takovém návrhu věřitel uvede všechny rozhodné skutečnosti, tedy kdy mezi vámi byla uzavřena půjčka, jaká částka vám byla půjčena, kdy a v jaké výši jste ji měl splácet a že se tak nestalo. Spolu s nesplacenou částkou jsou samozřejmě vyčísleny i sankce za porušení vašich povinností při splácení půjčených peněz (smluvní pokuty, náklady na upomínky apod.). Návrh věřitel doplní písemnými důkazy, a pokud bude žalobcův nárok na zaplacení dlužné částky soud považovat za dostatečně podložený, vydá platební rozkaz. V platebním rozkazu pak soud uloží žalovanému zaplatit do 15 dní od jeho doručení uplatněnou pohledávku anebo ve stejné lhůtě podat proti platebnímu rozkazu tzv. odpor.

Je-li vám tedy doručen platební rozkaz, buď s uplatněným nárokem souhlasíte a žalovanou částku včetně nákladů řízení ideálně i uhradíte. Nebo máte vůči zaplacení dané částky z nejrůznějších důvodů výhrady a pak je nutné ve stanovené lhůtě podat proti platebnímu rozkazu odpor. Pokud odpor nepodáte, má platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku a stává se tak i exekučním titulem. Věřitel – žalobce se tedy může s takovým platebním rozkazem obrátit již přímo na exekutora a ten pak určí, jakým způsobem bude nejsnazší dlužnou částku vymoci.

Podaný odpor je třeba odůvodnit

Naopak včas podaný odpor platební rozkaz v plném rozsahu ruší. Odpor nemusíte nijak rozepisovat, stěžejní je podat ho ve lhůtě patnácti dnů od doručení platebního rozkazu, což ale neznamená, že to pro úspěch ve věci postačí. Žalovaný je v platebním rozkazu vyzván, že pokud odpor podá, je povinen ho i ve stanovené lhůtě řádně odůvodnit. Je tedy nutné zaslat soudu ještě i odůvodnění odporu, v němž je třeba uvést veškeré skutečnosti, proč jako žalovaný nárok neuznáváte, případně proč nesouhlasíte s výší platebního rozkazu, a svá tvrzení taktéž podpořit důkazy. Pokud tak neučiníte, soud ve věci rozhodne rozsudkem pro uznání, proti němuž je možné podat odvolání již jen z velmi omezených důvodů.

Platební rozkaz musí být ze zákona doručen do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno. Nemůže se vám tedy stát, že by vám uplynula lhůta pro jeho vyzvednutí na poště a nastala tím fikce doručení. Neznamená to ale, že budete úspěšní s taktikou ignorování pošty. V případě, že platební rozkaz není doručen, soud ho sice zruší, následně však žalovaného vyzve, aby se ve stanovené lhůtě k žalobě vyjádřil (obdobně jako při podání odporu).

Pokud v této lhůtě nereagujete, soud opět vydá rozsudek pro uznání a u toho je již náhradní doručení možné. Pokud si ho tedy včas nevyzvednete na poště, dojde k doručení fikcí, i když reálně rozsudek nemusíte vůbec vidět. To však nebrání tomu, aby pak nabyl právní moci a vykonatelnosti a žalobce na jeho základě žalovanou pohledávku začal exekučně vymáhat. Pokud jste tedy již v situaci, kdy si nutně musíte peníze půjčit, pečlivě předem zvažte od koho a za jakých podmínek. A v případě, že budete mít při splácení půjčky problém, řešte vše včas a nevyhýbejte se komunikaci s věřitelem a ani nerezignujte na vybírání své poštovní schránky, abyste se pak nedočkali nepříjemného překvapení v podobě návštěvy exekutora.