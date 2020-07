Gerhardt Bubník slaví pětaosmdesátiny. Do historie se zapsal díky kauze rychlobruslařky Pechsteinové

PRAHA Některé životní příběhy jsou tak výjimečné, že stojí za to si je připomínat. Tento týden oslavil 85. narozeniny advokát, rozhodce a bývalý krasobruslař Gerhardt Bubník.

V advokacii Bubník působí od konce 50. let, advokátem je od roku 1963. Profesi se věnuje aktivně dodnes. Právnická legenda, kterou přátelé oslovují „Gerte“, se zapsala do historie nejvýrazněji díky dopingové kauze německé rychlobruslařky Claudie Pechsteinové. Žalobu za Mezinárodní bruslařskou federaci připravil v roce 2009 právě Bubník. Na zásadní kauze pro mezinárodní sport – kvůli využití nepřímých důkazů – se úspěšně podílel přes deset let.

Bubník však neseděl celý život nad paragrafy. V mládí reprezentoval Československo v krasobruslení a po ukončení sportovní kariéry působil jako funkcionář a rozhodčí, včetně olympijských her a mistrovství světa.



Přestože pochází z velmi skromných poměrů a oba jeho rodiče byli odsunuti do koncentračního tábora, jako první Čechoslovák vystudoval Harvard. Do současného dění vstupuje jako podporovatel řady dobročinných organizací, které pomáhají vzdělávat děti ze sociálně slabých rodin. Jeho prostředky směřují i na poskytování ubytování lidem bez domova v zimních mrazivých dnech. Bubníkovo jméno nese i prestižní právnická cena, která je za pro bono aktivity udělována Českou advokátní komorou.

Svůj pozoruhodný osud popsal v knize Život mezi paragrafy, která brzy vyjde také v anglickém překladu na Amazonu jako e-kniha. Na překladu do angličtiny pracoval sám. V jejím doslovu píše, že nesnáší netoleranci, povýšenost a závist. Životopisné dílo uzavírá slovy: „Jako advokát a jako rozhodce jsem nikdy neporušil žádnou svoji povinnost ani pravidlo stavovské etiky. Prožil jsem krásný a snad i smysluplný život. Pracovní i osobní. Jsem za to nesmírně vděčný. Když se ohlížím nazpět, sám ani nevím, jak jsem to všechno mohl stihnout a zvládnout. Smrti se nebojím. Bude mi ale líto, že opouštím tento krásný svět.“

Gert miluje společnost. A také pravidelné turnaje bridže. Nyní se však vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a riziku nákazy koronavirem dobrovolně drží v ústraní.



