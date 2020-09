GLOSA: Hon na právní pytláky neřeší příčinu

PRAHA Mezi podnikateli nejspíše nenajdete žádného, který by radostně vítal konkurenci. Kdo podniká ve stejném oboru jako vy, totiž vyvíjí tlak na kvalitu i cenu vašich služeb a výrobků. A nejen to. Odvádí vám rovněž klienty.

O to spravedlivější jsou pak váš hněv i rozčilení, je-li váš konkurent postižitelný jen obtížně. Třeba když se na rozdíl od vás pohybuje v šedé zóně. Zkrátka když se rozhodl ve vašem rajonu pytlačit.



Právním pytlákům, kteří lidem a firmám nabízejí své služby na první pohled nápadně podobné advokacii – až na to, že nejsou advokáty – se u nás odjakživa přezdívá vinkláři. „Vinklářství, německy Winkelschreiberei, se pod názvem pokoutnictví propracovalo až do Ottova slovníku naučného, jenž ho definuje jako ‚sestavování spisův a podání k veřejným úřadům, provozované po živnostensku neoprávněně a za úplatu‘,“ píše na svém webu Česká advokátní komora (ČAK), jež této své nekalé konkurenci vyhlásila boj.

Advokáti před lety dosáhli změny zákona o advokacii. Právní pytláky, kteří si za své „právní služby“ nechávají platit opakovaně, lze od roku 2017 postihovat v přestupkovém řízení. Pokuty jim ukládá ministerstvo spravedlnosti. Každoročně obdrží plus minus 20 udání. Nejvyšší pokuta se před dvěma lety lehce blížila 40 tisícům korun.

Aby bylo jasno, boj proti právním pytlákům je namístě úplně stejně jako ten proti falešným lékařům (asi bychom jim říkali felčaři) nebo stavařům (ty bychom nejspíše označovali za packaly). O tom žádná. Záleží však, zda řeší jen následek, nebo i příčinu.

Palba ostrými slovy

Advokátní komora se rozhodla nezůstat jen u legislativních námětů. Na záložce svého webu, jíž dala název Deska (ne)cti, se do právních pytláků opřela razantnějším a jadrnějším výrazem. Říká jim „právní šmejdi“.

Budiž. Šmejdi, to je dnes už vžité označení pro podvodníky napalující důvěřivce, zdaleka nejčastěji staré lidi, na draze prodané zboží v hodnotě cetek. Přirovnávat právní pytláky ke šmejdům, kteří po domácnostech a na zájezdech draze prodávají šunty, je však omyl. Kdo si od pokoutných rádobyadvokátů nechává radit a sepisovat smlouvy, jimi totiž není napálen ani pod nátlakem nucen od nich cokoli odebírat. To on sám je vyhledal. Chce totiž ušetřit.

Přirovnání pokulhává i proto, že ti, kdo se za advokáty při pokoutném pytlačení po jejich lesích jen vydávají, tím zákon přeci překračují úplně stejně jako – pozor, chvilka napětí – mnoho jiných klientů těch pravých advokátů, kteří se rovněž dopustili nějakých přestupků.

Právní pytlák, jenž za vinklaření od ministerstva spravedlnosti vyfasoval pokutu bezmála 40 tisíc korun, jednal proti zákonu téměř stejně závažně jako ten, kdo se dopustil dopravního přestupku. Jen na rozdíl od něj nedal advokátům vydělat. Vydělal si totiž sám na jejich úkor.

Že vinkláři jsou advokátům v jejich revíru škodnou ujídající jim chleba, advokátní komora na svém webu přiznává. Pokud jim ale hulvátsky nadává, může tím nakonec odradit i ty klienty, kteří o služby advokátů ještě stojí, jakkoli o adekvátnosti jejich odměn už delší čas pochybují.