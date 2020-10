GLOSA: Mnichovští advokáti jsou o krok napřed

PRAHA Příští podzim se má sejít sněm České advokátní komory (ČAK). Nikdo neví, jaká tou dobou bude epidemiologická situace. Ta dnešní by ale jeho konání neumožnila. Akce uvnitř budov jsou nyní omezeny nanejvýš na 10 účastníků.

Říká se, že pokrok nezastavíš. A také že právo přeje bdělým a štěstí připraveným. Mnichovskou advokátní komoru sdružující téměř dvakrát tolik aktivních advokátů (22 269) než ČAK (12 187) pandemie koronaviru nezaskočila. Do svých orgánů volila na jaře elektronicky. A to už podruhé. Poprvé takto mnichovští advokáti hlasovali loni.



To v české advokacii jinak než osobně hlasovat nelze a příští sněm (2021) to může změnit až pro ten další (2025). Elektronickými volbami by přitom ČAK zabila hned několik much jednou ranou.

Především by zvýšila legitimitu svých orgánů. Na sněmu před třemi lety do nich volilo jen 1 673 advokátů, ačkoli těch aktivních s právem volby tehdy bylo sedmkrát tolik (11 587). Počet advokátů se rozrostl již sloučením s komerčními právníky v roce 1996. Od té doby jich přibývá, že se nevejdou ani na svůj sněm. Spolu s těmi přítomnými v kongresovém sále by proto mohli odkudkoli online hlasovat úplně všichni.

Zejména by to ale byla moderní pojistka proti jakýmkoli příštím lockdownům.