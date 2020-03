GLOSA: Upozorňovat na průtahy Ústavního soudu je v zájmu všech

PRAHA Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že nejvíc nevyřízených případů dnes mají asi tři ústavní soudci – každý něco mezi 120 a 150. Některé jim na stolech leží i několik let. Ještě v prosinci 2018 měl přitom z 15 soudců nejvíc nevyřízených spisů pouze jediný: Radovan Suchánek, a to 288.

Rychetský si jména soudců nechal pro sebe. LN proto o počet nedodělků připadajících na každého z ústavních soudců požádaly podle zákona o svobodném přístupu k informacím.



„Nepřiměřený nátlak“

„Poskytnutím tak komplexních a podrobných informací o průběhu výkonu funkce jednotlivých soudců by na ně byl vytvářen nepřiměřený tlak, který by mohl ohrozit jejich nezávislost. Informace by se mohly stát předmětem spekulací a nástrojem ke zpochybňování jejich rozhodovací činnosti. Nepřiměřený tlak veřejného mínění a důraz na vysoký počet vydaných rozhodnutí může vést ke snížení jejich kvality. Je tedy namístě vytvořit podmínky, aby soudní rozhodování bylo těchto tlaků veřejnosti ušetřeno a byla tak zachována jeho nezávislost,“ odůvodnil Ústavní soud, proč žádosti nevyhověl.



Když týdeník Respekt loni v lednu napsal, že nejvíce případů leží právě na Suchánkově stole, bylo to ve veřejném zájmu. Po roce a čtvrt od otištění zprávy je zřejmé, že spolu s opatřeními, která tehdy učinil Ústavní soud, přispěla k tomu, že soudce Suchánek už dnes mezi nejpomalejšími soudci není.

Netvrdím, že ústavní soudci mají upřednostňovat kvantitu před kvalitou. Jenže po letech vynesený nález prošpikovaný odkazy na domácí i zahraniční judikaturu a literaturu, připomínající spíš disertační práci, nakonec spravedlnosti spíš uškodí, než aby jí pomohl.

„Přijde-li spravedlnost pozdě, je to totéž, jako by byla odmítnuta,“ napsal před rokem ústavní soudce Jaromír Jirsa (IV. ÚS 3892/18). Byť se Jirsův nález týkal průtahů před obecnými soudy, dopadá i na ten Ústavní. Svými vlastními nálezy je totiž vázán i on. A to nejen jejich výroky, ale také argumenty obsaženými v jejich odůvodnění.

Právo na včasné rozhodnutí

Základní práva jsou jako základní životní funkce. Tak jako se spoléháme, že nás z ohrožení života dostane rychlý lékařský zákrok, předpokládáme zvýšenou rychlost i v ochraně svých základních práv.

Jak ústavního soudce přimět, aby stížnosti nevyřizoval nepřiměřeně déle než jeho kolegové? Proč jeden soudce rozhodne za půl roku, zatímco jiný za rok nebo za dva? Ústavní soud není součástí obecných soudů. Takže průtahy před ním nelze odstraňovat stížností k předsedovi soudu. Ostatně i sám Rychetský přiznává, že má jen velmi omezené možnosti, jak je řešit.

Informovat veřejnost o počtu nevyřešených případů ležících na stolech ústavních soudců nepovažuji za nepřiměřený tlak na žádného z nich. A už vůbec ne za ohrožení jejich nezávislosti. Být strážcem základních práv neznamená, že vás nehlídají jiní. Narůstají-li a nelze-li je podle zákona odstranit jinak, je psát o průtazích před Ústavním soudem v zájmu nás všech.