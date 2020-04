GLOSA: Z advokátů na tom budou nejlépe obhájci

PRAHA Běžní uživatelé internetu a sociálních sítí to nejspíš zaznamenali jen letmo. Lidé z právní branže to však v posledních týdnech vnímají každodenně. A čím dál tím víc. Pandemie koronaviru dolehla už i na advokáty. A neznamená to, že by museli být nemocní.

KOMENTÁŘ: Advokáti si zaslouží férovou odměnu Jde o změnu dlouhodobou a podstatnou. Stávající klienty si udrží a nové získají jen ty advokátní kanceláře, které lidi a firmy přesvědčí o nezbytnosti právních služeb i o jejich ceně. Přijde-li po opadnutí pandemie celosvětová hospodářská recese, začnou se klienti víc než kdy jindy rozmýšlet, co a za kolik si u advokátů objednají. A jestli tytéž peníze raději nevynaloží na účetní a daňové služby.

Během nouzového stavu enormně vzrostla poptávka po právních službách z oblasti pracovního práva, smluvních vztahů, náhrady škody, insolvencí a exekucí. Všechno, co nespěchá a nesouvisí s udržením podnikání, pracovních míst nebo dodavatelsko-odběratelských vztahů, dnes jako lokálka čeká na vedlejší koleji, dokud se stanicí neproženou rychlíky s důležitější agendou. Dnes zdarma. Ale co zítra? Advokátní kanceláře se předhánějí, která klientům zdarma poskytne víc rozborů, přehledů, návodů a vzorů. Jak dlouho jim to ale vydrží? Poskytovat tak širokou paletu právních rad bezplatně si nebudou moci dovolit donekonečna. Připravily by se tím o vlastní příjmy. Kteří klienti jim ale zítra zaplatí za to, co od nich dnes dostávají zdarma? Tlak na cenu už nastal a i v příštích letech bude obrovský. Nevyhne se ani advokacii. Nemusejí ji čekat vyloženě zlé roky. Budou však o poznání hubenější než ty předešlé. Zahýbou celým advokátním trhem. Advokátům poklesnou příjmy, protože klienti si nebudou moci dovolit jejich včerejší ceny. Propad jejich příjmů jen urychlí rozpad advokátních kanceláří zaměřených na korporátní klientelu, která se dnes nachází v lepším případě krok od hromadného propouštění, v tom horším od úpadku. Po opadnutí nouzového stavu budou advokáti vyhledáváni převážně kvůli hromadným propouštěním, osobním bankrotům, insolvencím a exekucím. Nárůst této agendy připustil v rozhovoru pro LN na začátku dubna předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra. Nemusí přijít tsunami, vlna to ovšem nebude malá. Začnou-li silnější firmy i přes uzákoněné mimořádné moratorium pohlcovat ty slabší, uživí advokáty nějakou dobu ještě fúze a akvizice. Už v nich ale nepůjde o žádné ohromné částky. Jak dlouho potrvá, než se podnikatelský sektor dostane znovu do kondice, v níž byl před propuknutím pandemie? Zřejmě tak dlouho, jak bude lidem trvat vydělat si na všechno, co si budou chtít od podnikatelů koupit. Poptávka po advokátech pak bude přímo úměrná růstu obchodu a chuti spotřebitelů utrácet i za další jiné věci než jen ty, jež nutně potřebují. Pohoršit si nemusejí advokáti specializující se na trestní právo, protože k soudu si bez obhájce troufne málokdo. Pokud ale kvůli krizi vzroste mezi advokáty zájem o obhajoby ex offo, vydělají si nakonec méně. Navíc déle potrvá, než na ně vyjde řada.