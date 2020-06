Případ Leopolda Hilsnera se neotevře. Benešová nepodá stížnost pro porušení zákona

PRAHA Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nepodá k Nejvyššímu sodu (NS) stížnost pro porušení zákona v případu Leopolda Hilsnera. Jeho 120 let stará trestní kauza, jež počátkem minulého století dala průchod antisemitskému šílenství, „hilsneriádě“, tak zůstane nadále pravomocná. Přestože je pochybné, zda to byl právě tento židovský tovaryš, kdo v Polné v březnu 1899 zavraždil Anežku Hrůzovou.

Advokátu Lubomíru Müllerovi se na konci května nepodařilo Benešovou přesvědčit k přehodnocení postoje z loňského listopadu. Tehdy poprvé odmítla Müllerův podnět, aby si u NS stěžovala, že soudy v Hilsnerově trestní věci porušily zákon. „Uváděné skutečnosti svědčí spíše o zájmu historickém a celospolečenském než o dostatečně intenzivním konkrétním a individuálním zájmu,“ píše se ve vyrozumění ministerstva spravedlnosti o definitivním odložení Müllerova podnětu, jež mají LN k dispozici.

Leopold Hilsner.

Benešová nepochybuje, že tehdejší trestní řízení proti Hilsnerovi bylo ovlivněno i mimoprávními (tedy antisemitskými – pozn. red.) okolnostmi a nebylo tak v souladu se zásadami spravedlivého procesu. Stížnost pro porušení zákona jakožto mimořádný opravný prostředek v trestním řízení by však podle ní měla být uplatňována tehdy, kdy její projednání může mít alespoň do jisté míry reálný dopad na současnost. „Neměla by být nástrojem ryze symbolickým, sloužícím k nápravě historických křivd, bez ohledu na to, jaká doba uplynula od jejich spáchání a zda je případné rozhodnutí Nejvyššího soudu způsobilé mít konkrétní účinky například na odsouzenou osobu či její bezprostřední pozůstalé,“ odepsal advokátu Müllerovi z pověření ministryně Benešové ředitel Odboru dohledu a kárné agendy ministerstva spravedlnosti Jan Převrátil.

Individuální dopad

S tím však Müller nesouhlasí. Stížnost pro porušení zákona v Hilsnerově případu podle něj konkrétní a individuální dopady na žijící lidi má. „Jedním z takových lidí je například předseda Klubu za starou Polnou Jan Prchal. O této kauze v průběhu let shromáždil rozsáhlé materiály. Dlouhodobě veřejně poukazuje na rozpory v rozsudku a neochotu justice případ revidovat. Prchalova prateta Blanina Prchalová byla v polenském Židovském městě majitelkou krejčovské dílny, přátelila se se zavražděnou Anežkou Hrůzovou a svědčila v Hilsnerově procesu,“ argumentuje Müller.

Stěžovat si u NS na porušení zákona v této kauze odmítli před Benešovou před 20 lety již ministři spravedlnosti Vlasta Parkanová (1998) a Otakar Motejl (1999). „Konečné rozhodnutí v Hilsnerově kauze vydal vídeňský soud, a proto se domnívali, že byl-li konečný rozsudek nad ním vynesen tam, musí to dnes řešit rakouská justice. Toto dohadování je už ale bezpředmětné. NS totiž loni akceptoval stížnost proti rozsudku vojenského soudu v Brně, přestože konečné rozhodnutí padlo na Slovensku,“ argumentuje Müller na podporu ministerské stížnosti v Hilsnerově kauze jiným svým klientským případem.

Advokát Lubomír Müller.

Leopold Hilsner byl 19. září 1899 odsouzen Krajským soudem v Kutné Hoře k trestu smrti za vraždu Anežky Hrůzové, k níž mělo dojít 29. března 1899. Hilsnerův obhájce Zdenek Auředníček podal proti rozsudku zmateční stížnost. Nejvyšší soudní a kasační dvůr ve Vídni jí vyhověl a trestní případ přikázal k novému hlavnímu líčení Krajskému soudu v Písku. Ten pak Hilsnera odsoudil 14. listopadu 1900 ke stejnému trestu, tentokrát však již pro dvě vraždy. Kromě násilné smrti Anežky Hrůzové mu totiž byla přičteno i usmrcení Marie Klímové ze 17. července 1898. Následnou Hilsnerovu zmateční stížnost již vídeňský kasační soud zamítl. Trest smrti byl Hilsnerovi rozhodnutím císaře Františka Josefa I. přeměněn na doživotní žalář. Z vězení byl propuštěn 24. března 1918 na základě milosti císaře Karla I. Po propuštění si své jméno změnil na Heller.



A proto je podle advokáta Müllera dalším, kdo má na otevření Hilsnerovy kauzy konkrétní zájem, vnuk Siegfrieda Hellera, představeného židovské obce v Polné v době hilsneriády. „Siegfried Heller byl totiž opatrovníkem či ochráncem Leopolda Hilsnera. Jeho kauzou byl silně traumatizován a zemřel krátce po skončení procesu. Silný vztah Leopolda Hilsnera k rodině Hellerových prokazuje, že Hilsner po propuštění z vězení požádal o změnu svého příjmení na Heller, což mu bylo v roce 1922 povoleno,“ tvrdí Müller.

Hilsner zemřel 9. ledna 1928 ve Vídni ve věku jednapadesáti let.