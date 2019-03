Hledají se soudci. Sváček nechává ,známkovat‘ ty nejlepší, aby je přetáhl k Vrchnímu soudu

PRAHA Absence kariérního řádu a neexistence orgánu, který by justici reprezentoval. To jsou opakovaně skloňované požadavky zástupců justice na změny systému. Příležitost ke změně, kterou k tomu naskýtá chystaná velká novela zákona o soudech a soudcích, zřejmě využita nebude. Ministerstvo spravedlnosti na novele intenzivně pracuje, má ambici do konce března předložit její paragrafové znění, aby mohl legislativní proces rychle začít.

Soudy vyšších stupňů, které potřebují personální kapacity doplnit o zkušené kolegy, tak musí do doby než nebude kariérní postup soudců legislativně upraven, v náborové politice improvizovat. Například Jan Sváček, novopečený místopředseda trestního úseku Vrchního soudu v Praze (VS), si nechal soudce „oznámkovat“.

Soudci trestního úseku dostali za úkol označit ty nejlepší soudce, s jejichž rozsudky v rámci rozhodovací praxe pracovali. „Myslím, že je dobře, pokud práci soudce hodnotí soudci nadřízeného soudu. Nemůžeme samozřejmě vyloučit některé subjektivní pohledy, ale jestliže se jméno konkrétního soudce objeví opakovaně u většiny hodnotitelů, tak už to něco znamená,“ řekl LN Sváček.

Náborové jízdy po krajích

Na základě výsledků dotazníků začíná místopředseda Sváček vyjednávat s předsedy příslušných krajských soudů o možném přestupu konkrétních soudců na pražský VS. „S výjimkou Krajského soudu v Praze, kde jsme s oslovenými adepty společnou řeč nenašli, jsme dohodnul ve všech ostatních krajích personální posily,“ uvedl Sváček. Jednání o personálních přestupech přitom probíhají zhruba rok předtím, než dojde k jejich realizaci, a to z důvodu, aby měl příslušný soud dostatek času oslabení stavu vykompenzovat.

Nejde přitom o systém bez vad. Vrchní soud totiž má sice přehled o práci prvostupňových krajských soudců, ne však o odvolacích soudcích krajských soudů, s jejichž spisy do styku nepřijdou. Velkou otázkou je také, jak přesvědčit šéfa krajského soudu, aby posvětil odchod svých nejlepších lidí. Podle Sváčka mají mít soudy sami zájem na tom, aby k vrchním soudům odcházeli ti nejlepší.

Vrchní soud v Praze také uvažuje o zavedení obdoby výběrových řízení na soudce. Dopředu však tuší, že ani tím nemusí uspět, a to kvůli rezervovanosti soudců. „Obáváme se, že z důvodů jisté míry konzervovanosti, skromnosti nebo sounáležitosti s mateřským soudem by se ti nejpovolanější soudci ani nepřihlásili,“ konstatoval Sváček.