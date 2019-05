Klienti touží mít jedno nákupní místo, říkají právníci ke spojení s Eversheds Sutherland

PRAHA V nedávné době došlo ke spojení advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners s globální firmou Eversheds Sutherland (ES). O výhodách spojení dříve pouze česko-slovenské kanceláře se silnou mezinárodní sítí, přístupu k zaměstnancům, budoucnosti právních služeb a dalším rozvoji kanceláře s partnery Stanislavem Dvořákem, Bernhardem Hagerem a Tomášem Procházkou.

LN: Jaká to byla změna v rámci spojení dříve lokální kanceláře se silnou mezinárodní značkou? Jak k tomu došlo a jak dlouho jste o tom uvažovali?

Dvořák: Naše spolupráce trvala už zhruba pět let. ES byla jednou z kanceláří, se kterou jsme dlouhodobě spolupracovali. Postupně se ES stala naším nejdůležitějším partnerem. Uvědomovali jsme si, že to není jenom o zakázkách, o zajímavějších sazbách, ale že máme hodně společnou kulturu. Rozhodli jsme se pro spojení i proto, že jsme vyhodnotili, že nám i našim klientům bude lépe v mezinárodně působící právní firmě. Spojení má velký význam i pro ES, protože tím obsadili dva z trhů, na kterých dosud nepůsobili.

LN: Jak jsou taková jednání složitá? Ukázaly se někde třecí plochy, kde jste museli ustupovat?

Dvořák: Myslím, že jsme nemuseli ustupovat v ničem. Jsme transakční právníci a jsme zvyklí pracovat v prostředí, kde se na finální obsah kontraktu vyvíjí velký tlak a jednání jsou složitá. To ale nebyl tento případ.

Hager: ES má určitou úroveň kvality a bylo pro ně důležité zjistit, že tu kvalitu máme i my. Prošli jsme tak samozřejmě due diligence, kdy se prověřovaly mj. naše účetní závěrky, naši zaměstnanci, naše pracovní výsledky, naše smlouvy, naše IT, apod.

Procházka: Pro ES je klíčové, aby partnera vybrali dobře. Dobré jméno se těžko buduje, ale lehce ztrácí. Celý proces tak trval poměrně dlouho, protože i my jsme si chtěli ověřit, že se nám bude s kolegy dobře pracovat. Stejně jako my jsme si zkoušeli je, tak si oni zkoušeli nás.

LN: Jaký byl pro ES největší zisk, který jim spojení s Dvořák Hager & Partners přineslo?

Dvořák: ES je firma založená na růstu, vznikla v 80. letech fúzí regionálních anglických firem, dnes je to globální firma s téměř třemi tisíci právníky. Její strategií je být všude tam, kde je jejich klienti potřebují. Hledali tak tým, se kterým se z hlediska firemní kultury, práce i zacházení se zákazníky, dobře shodnou. Česká firma je ale pořád vlastněna českými společníky, finančně jsme na centrále ES nezávislí.

Procházka: Celosvětovým trendem globálních korporací je zjednodušování nákupu právních služeb. To vede ke snižování počtu kanceláří, se kterými korporace celosvětově spolupracují, a to na jednotky stovek, či jen desítky advokátních firem. Takže možnost obsloužit potřeby klienta po celém světě je nyní obrovská výhoda, možná až nutnost.

LN: Pro jakou stranu je finanční nezávislost větší výhoda?

Dvořák: Je to výhoda pro obě strany, ale zejména pro klienty. Podstatnou výhodou je, že nejsme finančně integrovaní s kancelářemi, kde sazby a zisky na partnera jsou mnohem vyšší než v Praze a Bratislavě. Tím odpadá napětí, které jinak vzniká mezi ziskovějšími a méně ziskovými kancelářemi a týmy. Jsme plně autonomní, pokud jde o finance, nikdo nám neříká, kolik máme účtovat klientům či platit našim zaměstnancům.

LN: Jak je pro ES důležitý region CEE?

Dvořák: Ve V4 má kromě Česka a Slovenska ES kanceláře i v Polsku a Maďarsku. Kancelář máme i v Rumunsku a ve třech pobaltských státech, spolupracující kanceláře i jinde v regionu CEE. Středoevropská spolupráce funguje velmi dobře a chceme ji dále rozvíjet. Ideálně by to mělo fungovat tak, že hypoteticky kdyby celá Anglie klesla do oceánu a Amerika a západ Evropy vůbec neexistoval, tak aby středoevropská část firmy byla schopná se uživit a prosperovat. Je to důležité pro klienty, protože typicky první investice českého klienta bude v blízkém zahraničí v tomto regionu.

Procházka: Klienti touží mít jedno nákupní místo, což jsme schopni jim pod naší značkou nyní nabídnout. To je pro ně velmi atraktivní, protože nemusí v každé zemi hledat někoho nového. Značka má reputaci a garantuje stejnou kvalitu služeb. V rámci ES existují čtyři velké odborné skupiny, pracovní právo je jedna z nich. To nám dává příležitost se velmi blízce poznat s lidmi z celého světa. Má to i rozměr odbornosti a kvality. Před nedávnem jsme třeba na konferenci v Londýně řešili globální nátlakové akce proti velkým firmám. Výměna zkušeností z této oblasti byla velice zajímavá, protože jsme se s tím setkali už i v Česku a na Slovensku. Řešení takových situací není nikdy čistě právní, ale je důležité vědět, jak klientovi v této situaci účinně pomoci. Schopnost pomoci i s takovými problémy je prostě obrovská konkurenční výhoda.

LN: Lze spojení kanceláří nějak dosadit do kontextu s Brexitem?

Dvořák: ES je globální firma, ve Velké Británii je významná část firmy, ale vedle toho mají 6 kanceláří v USA. V Británii je klíčová centrála pro jednu část firmy, druhá je v Atlantě. Brexit je pro byznys a naše klienty určitě klíčové téma. U klientů se to již projevuje tím, že velké investice plynou do Evropy, proto ES dává velký důraz na rozvoj sítě v Evropě. Klíčové je určitě Německo, kde za poslední dva roky kancelář ohromně vyrostla.

LN: Uvedli jste, že značka ES vám dokázala nabídnout i rozvoj oblastí, na které byste jako česká firma nedosáhli, zejména rozvoj umělé inteligence a digitalizace právních služeb. Nejde o trend, kvůli kterému mohou velké firmy postupně vytlačit z trhu malé advokátní kanceláře?

Procházka: Je pravděpodobné, že je to trend, kterým právní služby půjdou. Určitě bude docházet k vyprazdňování méně kvalifikované práce. Už dnes jsou na internetu k dispozici určité druhy právních služeb za velmi malé peníze. Tato změna se logicky nejvíce dotkne té jednodušší právní práce. Může to ohrozit třeba samostatné advokáty nebo malé kanceláře. Budou se více rozevírat nůžky mezi těmi, kteří žádají levný základní právní servis a těmi, kteří jsou ochotni zaplatit za komplexní službu s velkou přidanou hodnotou – třeba velké korporace.

Dvořák: Naše práce má dvě části – první, jež prodává „mozek“, druhou částí je komodita. Chceme čím dál tím více práce z první kategorie, která bude stále více navázaná na to, že jsme v mezinárodní struktuře, půjde o prémiovou práci. Ohledně komoditizované práce – tu musíme dělat efektivně. K tomu nám pomáhají technologické nástroje, které jsou buď již nasazené, nebo se na nich pracuje. Chceme rozšířit prostor pro špičkovou práci, kde jde hlavně o individualizovanou přidanou hodnotu. Komoditizovanou práci pak chceme zefektivnit.

Hager: Kancelář ES investuje skutečně hodně času do toho, jak vymyslet koncept fungování moderní advokátní kanceláře. Přemýšlejí o tom, jak bude vypadat firma v roce 2030 a přizpůsobují tomu dnešní procesy a vyvíjejí na to technologie. Nejde jen o právní služby, ale třeba i o HR či PR. Je to úplně jiná liga než třeba nejběžnější typ kanceláře na Slovensku, která má jednoho právníka. Spojením získáme unikátní know-how, abychom do roku 2030 společně pokračovali na cestě stát se moderní právní firmou, která udává trendy za použití nejmodernějších technologií.

LN: Říkáte, že se vám líbí firemní kultura a styl práce firmy. Jaké jsou základní rozdíly mezi tím, jak funguje velká firma, vedle toho jak se v Česku či Slovensku vedou malé kanceláře?

Procházka: Já jsem byl nejvíc nadšený z toho, jak jsou tam lidi milí a přátelští. Když se podívám po právním trhu po Čechách, tak s málo výjimkami platí, že co advokát, to obrovské ego a odtažitý přístup. Když se člověk potkává se spolupracovníky ze sítě ES, tak má možnost bavit se s lidmi, kteří jsou světové špičky v oboru. Jsou úplně normální a rádi si s vámi popovídají u kávy. To byl asi největší kulturní šok, protože v Čechách se advokáti takto nechovají.

Dvořák: Česká kultura je hodně individualistická. Platí tady, že advokáti jsou často lidé, kteří mají rádi svoji autonomii a jsou neradi, když jim do toho někdo mluví. V ES je prostředí založené na spolupráci – nejde o jednotlivce, ale o tým. V globální firmě je týmová práce mnohem více podporovaná.

Hager: ES chce mít spokojeného klienta a mnoho do toho investuje. Nejde jen o to, aby byl člověk právník, který vysvětlí paragraf, musí i rozumět byznysu a dobře komunikovat s klientem a přijímat jeho zpětnou vazbu.

LN: Rozšířilo se vstupem do ES portfolio právních služeb? Mělo to dopad na růst nějakého týmu?

Dvořák: Je nás přes 50 právníků v poměru 1:3 pro Prahu. Stále hledáme nové kolegy. Je pro nás důležité, abychom měli kolegy, kterým se líbí kultura firmy. Očekáváme růst mezinárodní klientely – firma podporuje klienty ve všech oblastech, což je i základ mise ES. Nijak oportunisticky se do jiných oblastí nevrháme.

Procházka: Rozhodně to není tak, že by se přepnul vypínač a všechno se změnilo. Rostli jsme průběžně ve všech segmentech.

LN: Často slyším od advokátů, že je těžké najít čerstvé absolventy, kteří chtějí do advokacie. Vnímáte takový trend?

Procházka: Už jsme na to přišli před několika lety. Snažíme se tak pracovat se studenty už na fakultách. Řada našich šikovných kolegů u nás začínala již v době studií. U nás má každý student práv šanci na kariérní růst, který se nemusí zastavit ani u pozic ve vedení společnosti. Pořádáme pro studenty i celou řadu zajímavých aktivit jako např. Moot Court – cvičný soudní proces, kde simulovaně vedou soudní spor. Máme na to výbornou zpětnou vazbu.

Dvořák: Nechceme se přidávat ke stesku právníků střední generace na miléniály, spíš to vnímáme jako realitu. Je potřeba spolupracovníkům nabídnout to, co bude fungovat. Zase se tak vracím k tomu, že první věc, kterou od všech kolegů čekáme je, aby je to bavilo a práci vnímali nejen jako intelektuální realizaci, ale především jako pomoc a službu klientům. Jedna z věcí, kterou nám připojení k ES umožnilo je, že kolegové mají možnost poznávat, jak funguje práce i v jiných kancelářích. To jim velmi otevírá obzory.

Hager: Naše kancelář vždy dávala důraz na spokojenost a motivaci zaměstnanců a v tomto je vidění světa našich kolegů z ES velmi podobné. Firma má v tomto velmi dobře propracovanou strategii, která je otevřena zkráceným úvazkům, home office a dalším zaměstnaneckým výhodám a benefitům, které dříve v Česku ani na Slovensku v právních firmách nebyly úplně běžné. Od ES dostaneme know how, a pak se můžeme rozhodnout, co z toho budeme v rámci obou zemí aplikovat. Na západě jsou prostě dál a my jsme rádi, že se od nich můžeme učit.

Dvořák: Je náročné tyto pracovní modely sladit, ale je to cesta k tomu, aby bylo pracovní prostředí více obohacující a firma byla vnitřně bohatší. Každý student, který k nám nastoupí bude přesně vědět, co má udělat proto, aby se mohl posunout dál. Bude tak mít jasnou představu o tom, co má udělat, aby se jednou stal třeba i společníkem firmy.

Procházka: V rámci sítě čerpáme i zkušenosti v oblasti péče o zaměstnance. Není to jen inspirace pro nastavení HR procesů, ale i konkrétní doporučení pro efektivní zpětnou vazbu nebo např. tréning měkkých dovedností. Když manažer neumí dobře pracovat s lidmi, má horší výsledky a zhoršuje se atmosféra na pracovišti. Je důležité takovému člověku co nejdříve pomoci se zlepšit. Firmy na západě si uvědomují, že pokud budou do podobných programů investovat, vydělají tím víc peněz.

LN: Jak to tedy funguje – nezavázali jste se k tomu dodržovat standardy ES, ale jen si vyberete, co budete v rámci české pobočky aplikovat?

Dvořák: Pokud jde o oblast klientské práce, tak tam jsme pod striktními požadavky, jak musíme fungovat. V oblasti financí musíme být stabilní a prosperující. Co se týče vedení firmy, tak máme k dispozici nabídku řady zdrojů a zkušeností, ze které si můžeme vybírat. Snažíme si brát co nejvíc.

Hager: Zásadní hodnoty, které ES nese, pro nás samozřejmě platí bezpodmínečně. Je to třeba zákaz diskriminace, korupčních praktik a podobně. Takový etický kodex. Přístup k etice je však jen jedním z důležitých aspektů spolupráce s ES. Vedle něho za nejdůležitější hodnoty považujeme především mezinárodní přesah kanceláře a stejné právní služby ve všech zemích, kde ES působí, jednotnou firemní kulturu, přístup k zaměstnancům a styl práce, přístup k inovacím a moderním technologiím, které zázemí ES nabízí. A to vše jsou pro nás důležité předpoklady budoucího rozvoje kanceláře.