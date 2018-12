Karel Muzikář přivádí na trh právních služeb nově pojmenovanou advokátní kancelář Skils

Praha Česká pobočka mezinárodní advokátní kanceláře Weil Gotshal & Manges mění svůj název i logo. Nově bude kancelář poskytovat právní služby pod obchodní značkou Skils.

Kancelář kromě názvu a loga mění a vlastnickou strukturu. Nově bude mít čtyři společníky, kteří v současné době působí v roli partnerů advokátní kanceláře. Od mezinárodní firmy Weil Gotshal & Manges převezme začátkem roku 42procentní podíl současný šéf kanceláře Karel Muzikář, shodně podíl ve výši 24 procent ovládají advokáti Karel Dřevínek a Petr Severa, deset procent náleží advokátce Karolíně Horákové. Změny jsou již oficiálně dostupné v obchodním rejstříku.

Logo advokátní kanceláře Skils.

Karel Muzikář již dříve v rozhovoru pro LN uvedl, že jde jen o formální změny. „Pro klienty se tím nic nemění. Všichni partneři, všichni klíčoví právníci, celý tým budou nadále dělat to, co dělali předchozích 25 let – poskytovat špičkové právní služby,“ uvedl v listopadu Muzikář. Advokátní kancelář Skils bude nadále spolupracovat s ostatními pobočkami Weil Gotshal & Manges ve světě. „Dá nám to šanci obsluhovat i ty klienty, které jsme dříve museli odmítnout kvůli střetu zájmů jen kvůli tomu, že některá z poboček Weil po světě zastupovala protistranu i v naprosto nesouvisející transakci,“ dodal Muzikář.

Česká pobočka Weil Gotshal & Manges je dlouhodobě oceňovanou advokátní kanceláří ze strany českých i mezinárodních publikacích hodnotící právní firmy. Letos pošesté vyhrála prestižní tuzemský žebříček Právnická firma roku, kde získala hlavní cenu v kategorii pro mezinárodní kancelář. Pobočka zabodovala i v odborných kategoriích, kde se stala vítězem v kategoriích Právo hospodářské soutěže a Řešení sporů a arbitráže. Ocenění sbírá i v mezinárodních žebříčcích Chambers Europe Award for Excellence či European Legal 500. Samotný Karel Muzikář je žebříčkem Chambers hodnocen jako přední osobnost právní profese.