Kazachstán, Uzbekistán nebo jihovýchodní Asie. Kinstellar obsazuje exotické trhy

PRAHA „Když si tam firma vybuduje pozici, tak je to v úplně jiném měřítku než na usedlejších trzích jako je Česko,“ říká v rozhovoru pro LN managing partner advokátní kanceláře Kinstellar Lukáš Ševčík.

LN: Vaše kancelář se zaměřuje na rozvíjející se trhy, záměrně nemíří do velkých globálních finančních center. Jaká je vaše strategie?

Když jsme se před více než deseti lety osamostatňovali od advokátní kanceláře Linklaters, začínali jsme se čtyřmi kancelářemi ve střední a východní Evropě. Dnes jsme už v deseti jurisdikcích. Klíčová pro nás je právě střední, východní a jihovýchodní Evropa a střední Asie. V globálních finančních centrech se prosadit nesnažíme, protože je tam velká konkurence mezinárodních kanceláří. Dalším důvodem je, že nám odtud přichází hodně práce od advokátních kanceláří, které již na těchto trzích působí. Takže jim můžeme poskytnout poradenství jako nezávislá kancelář na nejvyšší úrovni a oni se zároveň nemusí se bát, že jim klienty přebereme.

LN: Takže hlavní motivací bylo obsadit trhy, kde není velká konkurence?

Ve velkém měřítku je to přesně tak, i když to třeba v Praze, kde je konkurence hodně veliká, neplatí. Co se týče střední Asie, tak v Kazachstánu jsme nejprve otevřeli pobočku v Almaty, ale dnes už je druhá v Astaně, minulý rok jsme také otevřeli kancelář v Uzbekistánu. To jsou dynamicky rozvíjející se trhy, které nás zajímají.

LN: Kdo je pro vás v těchto regionech konkurencí? Jsou to také mezinárodní kanceláře nebo spíš tamní právní firmy?

Rozhodně nejsme jedinou kanceláří, která se na tyto trhy zaměřuje a trhy které pokrýváme jsou dost různorodé. Celkově ale spíš platí, že naše konkurence přichází z oblasti mezinárodních kanceláří. Unikátní jsme v tom, že jsme jediná kancelář, která je plně integrovaná, nezávislá a vnímaná se jako nástupce „Magic Circle law firms“(pět mezinárodních kanceláří s ústředím v Londýně, kam patří i advokátní kancelář Linklaters, od které se Kinstellar odštěpila - pozn. red.), a naše poradenství nabízíme právě v kvalitě a standartu přední mezinárodní anglosaské kanceláře.



LN: Proč jste vstoupili třeba do Kazachstánu nebo Uzbekistánu, což jsou pro nás trochu exotické destinace?

Je to dáno potenciálem tamního trhu. Snažíme se vyhledat místa, kde je trh ve fázi rozvoje a bude tam potřeba právních služeb, zejména poradenství při transakcích. Třeba v případě Uzbekistánu se situace velmi změnila úmrtím prezidenta Karimova. Země, který má díky přírodnímu bohatství velký potenciál rozvinout ekonomiku, se začala otevírat zahraničním investicím.

LN: Zahrnují rešerše zemí, do kterých expandujete i aspekt politického vývoje? Třeba blížící se prezidentské volby na Ukrajině mohou tamní situaci velmi změnit.

Rozhodně, snažíme se politický kurz země zohledňovat, ale někde je velmi těžce předvídatelný. Podobná jako na Ukrajině je situace v Turecku. Riziko politického vývoje země je součástí rizika podnikání v rozvíjejících se trzích. Možná že právě to, že jsme na těchto trzích do určité míry též investory, nám umožňuje našim klientům, jež mají v těchto zemích projekty, v těchto případech lépe poradit.

LN: Na jakém trhu bylo nejsložitější se prosadit?

Bylo to právě v Turecku, je to velký trh, veliká ekonomika, kde probíhají významné obchodní transakce. Jsou tam ale zavedené silné lokální advokátní kanceláře a někteří mezinárodní hráči. Prosadit se v tomto prostředí je obtížné, konkurenční tlak je velice silný.

Exotičtější trhy jsou přeci jen v něčem trochu kolísavé. Za vyšší volatilitou se ale skrývá větší možnost nějakého benefitu. Kde je větší risk, je prostě větší šance na profit. Pokud se v těchto trzích podaří vybudovat pozici, tak je to často v úplně jiném měřítku než na usedlejších trzích, jako je Česko, Slovensko nebo Maďarsko.

LN: Plánujete se dále rozšiřovat? Kam případně?

Permanentně se díváme na nové trhy a hledáme bílá místa na mapě. V současné době jsou to země směrem na Balkán, země bývalé Jugoslávie – Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, ale třeba taky Řecko či Azerbajdžán.

Vedle toho jsme zhruba před rokem koupili síť kanceláří, která působí v jihovýchodní Asii. Jde o kancelář, která působí pod názvem DFDL, která je v regionu zavedená přes 20 let. Vybudovali ji kolegové, kteří přicházeli z Kanady, USA, Francie či Holandska. Kancelář nyní působí ve Vietnamu, Kambodže, Myanmaru, Laosu, Bangladéši, Filipínách či Thajsku. ASEAN (mezinárodní organizace Sdružení národů jihovýchodní Asie - pozn. red.) je velice dynamický trh, kde žije více než 600 milionů lidí a nese velký potenciál.

LN: Jak do chodu DFDL zasahujete?

Do jisté míry se podílíme na jejím managementu a pokoušíme se o zlepšování procesů a struktury. Jinak ale zůstáváme nezávislé kanceláře. Skutečnost, že jsme majetkově svázaní do samotné lokální struktury nijak nezasahuje. Celý proces je ale výsledkem poměrně dlouhého rozhodování a vyjednávání. Trvalo to asi dva roky než jsme našli správnou strukturu, aby byli spokojení tamní partneři i my.

LN: Na jaké úrovni je tam byznys?

Překvapivě na velmi vysoké. Investoři se toho regionu nebojí a očekávají, že právní poradenství se bude podobat tomu, na co jsou zvyklí z domácích trhů. DFDL je kancelář, která pracuje zejména pro zahraniční investory.

LN: Uvažujete o podobné expanzi na nějaký další trh?

Nyní musíme strávit tohle velké sousto. Se stejným konceptem je možné se v budoucnu zaměřit i na jiné rozvíjející se trhy - třeba na Blízký východ, Afriku či Střední Ameriku.

LN: Když se ohlédnete za historií Kinstellar, jaké bylo nejnáročnější období?

Mám naštěstí vlastnost, že na špatné věci rychle zapomínám. Nejsložitější to ale bylo určitě v roce po oddělení od Linklaters, kdy začala finanční krize. Když začínáte transakční kancelář, která se zaměřuje na exotičtější trhy v době, kdy se proud transakcí utlumuje, tak je velmi složité tomu přizpůsobit byznys. Nechtěli jsme začít tak, že se budeme stěhovat do levnějších prostor či propouštět zaměstnance, to by nám v reputaci příliš nepomohlo. Takže jsme tomu museli přizpůsobit naše hospodaření.

LN: A od té doby se kanceláři rok od roku daří víc?

Dá se to tak říct. Na českém trhu se ale potýkáme s problémy vysoce konkurenčního prostředí a tím pádem tlakem na výši odměny za poradenství. Problém je, že klienti nemají problém zaplatit za práci automechanika v autorizovaném servisu, ale odměnu za práci vysoce kvalifikovaného právníka chtějí stlačit pod tuto úroveň. Ještě větší problém je ale dorůstající generace kolegů. Dnes je poměrně obtížné dostat mladého koncipienta do velké advokacie. Absolventi právnických fakult mají jiné hodnoty než před 20ti lety, a na trhu práce je to skutečně poznat. To vnímám jako citlivější problém než tlak na honoráře.



LN: Vedle advokacie máte zajímavý koníček, spolu s rodinou vlastníte vinařství na Moravě. Jak jste k němu přišli?

To je moje srdcová záležitost. Vyrůstal jsem v Německém Porýní-Falc poblíž francouzských hranic, což je vinařská oblast odkud pochází ty nejlepší Ryzlinky na světě. Bydlel jsem obklopen vinicemi a s vinařstvím jsem vyrůstal od dětství. Otec v roce 2007 našel zchátralé vinařství v obci Konice u Znojma. Usedlost se zcela rekonstruovala a postupně jsme přikupovali sousedící vinice a dnes máme přes 1,5 hektaru vinohradů. V roce 2012 jsme pak s otcem a bratrem založili společnost K 96 Winery a pod touto značkou vína sami vyrábíme a prodáváme. Máme velmi vysoké nároky na kvalitu, vlastní hrozny z významné viniční trati a redukované množství hroznů na keři. Naše moto zní: „od milovníků vína pro milovníky vína“.