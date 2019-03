Kdo ovládá skutečný Most? Bytové družstvo omezilo počet delegátů a narazilo u soudu

MOST Stavební bytové družstvo Krušnohor se sídlem v Mostě je největším družstvem tohoto typu v Česku. Bytovou politiku v Mostě fakticky ovládá, propojeno s tamní politickou stranou Sdružení Mostečané Mostu. Kolos, který spravuje téměř 22 tisíc bytových jednotek začátkem ledna narazil u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Soud se zabýval postupem Krušnohoru, který protiprávně omezil počet delegátů, kteří jsou klíčovým demokratickým orgánem, jež rozhoduje o dalším směřování družstva.

Ještě v roce 2015 mělo družstvo kolem 23 tisíc členů a 80 delegátů, kteří na schůzích prosazovali jejich zájmy. V roce 2016, několik dní před shromážděním delegátů, kde se měnil volební řád nebo se na dalších pět let volilo představenstvo, však Krušnohor polovině delegátů oznámil, že končí. Pozvánku na nadcházející schůzi dostalo už jen 40 delegátů. „Rozhodnutí pozvat pouze polovinu delegátů je jednoznačně protiprávní, v rozporu s družstevní demokracií a tím i s dobrými mravy,“ uvedl v rozsudku Vojtěch Cepl ml., soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem.



Soudce Vojtěch Cepl mladší.

Past na členy družstva

Krušnohor se nesnažil vysvětlit, z jakého právního důvodu škrtl půlku demokraticky zvolených zástupců. Zápis ze schůze uvádí, že stávající předseda družstva Arnošt Ševčík řekl, že „nebydlícím členům družstva, kteří nesplnili podmínky dané stanovami družstva, bylo v souladu se stanovami ukončeno členství, a tím 40 delegátům zanikl mandát“. To je ale podle lednového rozsudku nesmysl. „Soud je toho názoru, že mandát delegáta by nezanikl ani v případě, že delegát přestane být členem družstva, protože reprezentuje členy, kteří by tak ztratili zastoupení,“ uvedl soudce Cepl.



Zrušení členství 16 tisíců členů pouhým administrativním vyškrtnutím, což vedlo ke zkrácení počtu delegátů, vedení družstva nevysvětlilo ani na dotaz LN. „Delegátům zaniklo členství v družstvu,“ napsal stroze Petr Prokeš, tiskový mluvčí Krušnohoru.

Vyloučení členů kvůli nezaplacení členského poplatku, byla podle advokáta vyloučeného člena past. „Krušnohor zavedl poplatek 300 korun, o kterém neinformoval ani neposlal výzvy k jeho zaplacení či upomínky. Na základě nezaplacení poplatku za rok 2014 ukončilo ke konci června 2015 členství 16 tisícům členů. Dopis oznamující zánik členství dostali ale až v únoru 2016,“ vysvětlil LN Ondřej Preuss, zakladatel služby DostupnyAdvokat.cz.

Vyloučeným členům se podařilo žalobou inkriminované shromáždění delegátů zrušit. Vedení družstva se však bude proti rozhodnutí dál soudně bránit. Pokud by tak totiž neučinilo, mandát zvolených orgánů by zanikl. „Pečlivě monitorujeme zejména jednání představenstva a způsobí-li družstvu újmu, budeme ji po členech orgánů vymáhat,“ varoval Preuss.

Vyhnat „lůzu“

Krušnohor vstoupil jako jediné české družstvo do komunální politiky prostřednictvím Sdružení Mostečané Mostu. V současném zastupitelstvu jej reprezentuje osm politiků, včetně předsedy družstva Ševčíka. Oba subjekty jsou tak úzce propojeny.

Svědčí o tom i to, že kampaň na loňské komunální volby odstartovalo v sídle družstva a coby tiskový mluvčí politické strany v převolebních spotech vystupuje mluvčí Krušnohoru. Ve své předvolební kampani se sdružení tvrdě opřelo do „nepřizpůsobivých“ občanů. Navrhovalo vystavění Vesnice pro lůzu, kam je odsune. Na to, že volby ovlivnila rasistická kampaň si až u Ústavního soudu stěžovali čtyři Romové z Chanova. Neuspěli, ale chtějí bojovat dál u Evropského soudu pro lidská práva.

Zpět však k potenciálu vlivu Krušnohoru na lokální politiku. Bytové družstvo vydává měsíční periodikum Zpravodaj Krušnohor o nákladu 23 tisíc výtisků, jež je zdarma distribuován do domácností v Mostě. Jen menšina prostoru se v něm věnuje vnitrodružstevním záležitostem, naopak jde spíš o propagaci politické činnosti vedení družstva a kritice opozičních politických stran.



Zákon o obchodních korporací vymezuje, že úkolem družstva je zajišťování bydlení a správa domů. Krušnohor ale nevidí problém v tom, že jeho vrcholní zástupci jsou zároveň aktivní v lokální politice. „Naopak, je to velké plus, protože můžeme lépe zastat potřeb družstevníků, vlastníků a nájemníků. Doporučujeme to všem velkým bytovým družstvům,“ uvedl Prokeš.

Klíčovou osobností družstva je jeho ředitel František Ryba. Ve sporu o delegáty poslal soudci dokonce osobní dopis. „Nepřinesl žádné skutečnosti, jen z něj lze usuzovat zjevnou podjatost proti žalobci,“ napsal Cepl do rozsudku. Krušnohor obsahu dopisu nechtěl víc přiblížit. Vedení družstva se nechtělo ani nijak vyjádřit k rozhodnutí ústeckého krajského soudu, chtějí si počkat na konečné rozhodnutí. To může ale trvat řadu měsíců.



Hájící se členové naopak vysvětlují, že chtějí družstvo zachránit „Smyslem žaloby nebylo napadnout družstvo ani delegáty, ale upozornit na klientelistický a autoritářský systém jeho řízení a dosáhnout změny v jeho fungování,“ vysvětlil Preuss.