KOMENTÁŘ: Chráněný účet je jediná možná cesta

PRAHA Reakce na komentář Novela exekučního řádu působí jako výsměch poctivému věřiteli ze dne 22.9. 2020.

Pane Blažku, stavíte se zde za věřitele, které zastupujete. My jsme v jejich postavení také často a z praxe vím, že jsme nikdy moc nezmohli a ani nyní nezmůžeme. Z milionových pohledávek jsou desetitisíce a v jednom případě díky jiným věřitelům, kteří na to měli žaludek, zadostiučinění, kdy podvodník skončili v base a píše nám rukou psané dopisy, jak se chce napravit.



Nicméně jsem také na straně zaměstnavatele, kdy řeším pořád dokola zaměstnance zatíženého exekucemi. Ano, měl si přebírat poštu a reagovat, více se angažovat v hledání nového zaměstnání atd. Asi udělal hodně chyb.

Postupně jsme se dopracovali k tomu, že už žádné nové exekuce nechodí a stávající se splácí. Musím ale říci, že to neuvěřitelně zatěžuje aparát firmy (a to je v této situaci jeden zaměstnanec), on si nemůže ani pomalu na sebe napsat odběr elektřiny, protože mu okamžitě na účtě přistane exekuce, i když tam dostává nezabavitelnou část mzdy (vždy se najde EÚ (př. EÚ Praha 8, jistina 862 Kč, dlužná částka 14 302,95 Kč), který to udělá, i když s ním jako zaměstnavatel komunikujeme a ví, že jeho pohledávka se dostane do pořadí). Úroky a náklady řízení atd. jsou kolikrát v násobcích jistiny, vůbec mi není jasné, že to může soud pustit dál („automat“ na exekuce pracuje velmi sehraně, nikdo moc nic nezkoumá). Pokud si představím, že tento „poctivý“ dlužník za to, že chce dostát všem svým závazkům, platí i za ty nepoctivé, ze kterých peníze nikdy nedostanete, je velmi snadné a pochopitelné, kdyby si to zařídil jinak, a nesplatil ani korunu.

Všechny lidi a tudíž ani dlužníky, nemůžeme házet do jednoho pytle. Ne vždy jde o věřitele, kteří pociťují nesplacené pohledávky na své kůži. Z podstatné části jde o korporátní dluhy s řízeným rizikem, které mají dopad maximálně do výplat bílých límečků.

Z tohoto pohledu vidím chráněný účet jako jedinou možnou cestu, jak z toho ven. Jinak ty lidi vyždímáte na kost, nehledě na jejich osobní situaci a snahu napravit věci minulé. Je to z mého pohledu zoufalost, že něco takového ještě neexistuje.