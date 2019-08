Komentář: Co znamená zákon o hromadných žalobách pro obyčejného smrtelníka?

PRAHA Česká republika aktuálně zažívá nejpestřejší a pravděpodobně i nejdůležitější legislativní období od přijetí nového občanského zákoníku. Připravuje se paragrafované znění mnohými značně kritizovaného nového stavebního zákona a zároveň se projednává nový zákon o hromadných žalobách. Ten má na rozdíl od první navrhované normy konkrétní podobu, a to dokonce již ve své druhé, přepracované verzi. Co však zákon o hromadných žalobách přinese běžnému podnikateli, členovi představenstva či spotřebiteli?

Zákon o hromadných žalobách může k uplatnění svého nároku využít jakákoli skupina, která má alespoň 10 členů. Může se tedy jednat i o smíšenou skupinu poškozených podnikatelů a spotřebitelů. Souhlas všech členů skupiny s podáním žaloby však není třeba. Nárok každého člena skupiny musí přesahovat 5 000 korun. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by možné hromadnou žalobu podat pouze v režimu tzv. odhlašovacího hromadného řízení, pro jehož vedení je třeba splnit přísnější podmínky.



Po přepracování původního návrhu již hromadnou žalobu nemusí podávat výlučně tzv. správce skupiny (tj. akreditovaná fyzická nebo právnická osoba), ale i jakýkoli člen skupiny. Odpadá tedy monopol správce, který měl zároveň značný ekonomický motiv na podání hromadné žaloby v podobě výše své odměny. I ta se v novém návrhu zákona lehce mění. Nově odměna nesmí překročit 25 % přisouzeného plnění (původně mohla být stanovena mezi 20-30 %). Zároveň by též výše odměny měla odpovídat složitosti, délce a rizikovosti řízení. Pokud by poškozený spotřebitel či podnikatel zahájil před podáním hromadné žaloby na vlastní pěst soudní řízení týkající se pouze svého nároku, nic mu nebrání, aby se připojil k hromadné žalobě. Jeho individuální řízení bude po tuto dobu přerušeno. Výsledky řízení o hromadné žalobě se však posléze promítnou i do rozhodování o nároku v individuálním řízení. Zároveň není možné, aby jiná skupina s totožným nárokem též podala hromadnou žalobu, bude se třeba přihlásit do již běžícího řízení.

Hromadnou žalobu lze podat i na zdržení se určitého jednání. V úvahu tak připadá například hromadná žaloba obyvatelů sídliště proti provozovateli diskotéky na zdržení se příliš hlučného provozu.

Páka v oblasti hospodářské soutěže

Obecně lze uzavřít, že zákon o hromadných žalobách je jedním z několika zákonů, které mají usnadnit vymáhání nároků na náhradu škody. Dalším z nich je například již účinný zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Tyto dva zákony spolu mohou vytvořit skutečně mocnou zbraň a zároveň obrovskou příležitost pro právníky, poškozené, ale i spekulanty.

Představme si hypotetický případ, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodne o existenci kartelové dohody o ceně tarifů mezi mobilními operátory, kteří uměle navyšovali cenu tarifů o 30 %. Co to bude znamenat? Podnikatelé i obyčejní spotřebitelé se mohou v rámci zákona o hromadných žalobách spojit a požadovat po účastnících kartelové dohody náhradu škody v podobě rozdílu mezi běžnou a kartelem navyšovanou cenou příslušného tarifu. Díky zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže budou například členové kartelu odpovídat za škodu společně a nerozdílně či dojde k prodloužení promlčecí lhůty na 5 let. Pro poškozené uvedené zákony vytvářejí skvělou synergii.



Nové povinnosti pro statutární orgán

Uvedený příklad však s sebou přináší i nové povinnosti pro statutární orgány společností. Novou složkou péče řádného hospodáře se bezesporu stane i sledování a vyhodnocování potenciální účasti společnosti v řízeních o hromadných žalobách.

Pokud by statutární orgán opomněl přihlásit společnost do řízení o hromadné žalobě, může být nově porušení péče řádného hospodáře snadněji prokazatelné. Jestliže totiž společnost nevymáhá svůj nárok v individuálních řízeních, je obvykle velice obtížné prokázat, že by společnost byla v řízení úspěšná. Stejně tak obtížné je dospět k závěru, že došlo k porušení péče řádného hospodáře statutárního orgánu, který se rozhodne daný nárok nevymáhat. V případě řízení o hromadné žalobě je však situace naprosto odlišná. Jsou zde jiní žalobci a výsledek řízení bude velice snadné zjistit. To znamená, že v případě, že statutární orgán bez příslušné péče vyhodnotí svoji neúčast v později úspěšném řízení o hromadné žalobě, mohl by být povinen nahradit společnosti škodu ve výši částky, kterou by jinak společnost obdržela, pokud by se řízení o hromadné žalobě úspěšně účastnila. Nové příležitosti tak s sebou bezesporu přinášejí i nové starosti.

Autoři komentáře jsou advokáti Eversheds Sutherland Dvořák Hager, Jan Krampera je taktéž jejím partnerem.