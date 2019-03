KOMENTÁŘ: Důsledky lyžařských nehod v zahraničí. Rekonstrukci provádí soud přímo na svahu

PRAHA Viditelnost byla dobrá, sjezdovka upravená. Na sjezdovce bylo malé množství lyžařů. Před tou nehodou sněžilo celou noc i den. Před prodloužením oblouku jsem se samozřejmě odpovídajícím způsobem rozhlédl, abych nikoho neohrozil.

I takto může začínat vyprávění po návratu z rodinné dovolené v Alpách. Lyžařské nehody mohou potkat i zkušeného lyžaře a děje se tak stále častěji. Před odjezdem na zahraniční dovolenou je nutné počítat s tím, že na nás na svahu nečekají jen příjemné kratochvíle. Řada právníků proto jednoznačně doporučuje zjistit si před odjezdem na hory rozsah svého pojištění odpovědnosti. Bez řádného pojištění se dovolená na lyžích může v případě lyžařské nehody značně prodražit.



Z naší zkušenosti mají rakouské orgány zaběhlý systém vyšetřování lyžařský nehod. Pokud dojde k úrazu třetí osoby (tuzemce či cizozemce), hrozí odpovědnému účastníkovi lyžařské nehody postih v trestním řízení pro ublížení na zdraví způsobeného z nedbalosti a zejména civilní nárok poškozeného a jeho zdravotní pojišťovny za výlohy, které byly spojené s léčením. V případech vážnějších zdravotních následků poškozeného, jako jsou několikanásobné zlomeniny apod., se může jednat i o těžkou újmu na zdraví, kdy nároky poškozeného či pojišťovny snadno dosahují v přepočtu milionových částek.

Částky se v případě žalob na náhradu škody na zdraví skutečně pohybují v řádech desetitisíců EUR, když např. samotný transport vrtulníkem snadno atakuje částku čtvrt milionu korun. Pojišťovna i poškozený mohou uplatnit své nároky buď tak, že je vznesou v rámci civilního řízení, případně se se svým nárokem připojí v řízení trestním, které je v uvedených věcech vedeno téměř vždy, když je nehoda nahlášena provozovateli lanovky, nebo u nehody musí zasahovat záchranáři.

Z uvedených důvodu je nezbytné pamatovat na dobré pojištění, které kryje i odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě, tedy nejen náklady samotného pojištěného. V případech zahájení trestního řízení, které skončí odsouzením, je totiž šance poškozeného a zdravotní pojišťovny vysoudit náhradu škody na pachateli odpovědném za nehodu velmi vysoká (i civilní soudy totiž vychází ze zjištěného zavinění nehody tak, jak bylo shledáno právě v trestním řízení). Civilní soud sice zohledňuje i případné spoluzavinění poškozeného při určení konkrétní výše náhrady škody, nicméně nelze na něj spoléhat. Samotné řízení u civilního soudu pak představuje další náklady, spočívající zejména v nákladech na právníka a soudní výlohy či poplatky.

Pozor na přílišnou součinnost

Jak tedy postupovat, pokud se stanete účastníkem lyžařské nehody? Především se za žádných okolností nepokoušejte z nehody ujet, neboť stejně jako u nás i zahraniční orgány veřejné moci takový skutek vyšetřují a stíhají. Naopak je třeba zůstat na místě a zavolat pomoc poraněnému účastníkovi nehody úraz nahlásit a přivolaným zdravotníkům a policii poskytnout potřebnou součinnost. S ochotnou spoluprací s vyšetřujícími policejními orgány to však není dobré přehánět, zejména neovládáte-li dobře cizí jazyk, ve kterém je výslech veden a navíc, pokud jste po nehodě vážně otřesen. V takových situacích je vhodné kontaktovat advokáta. Ten kromě klasického právního poradenství a analýzy případu může zajistit zprostředkování advokátní pomoci v zahraničí místním advokátem, který zná tamější poměry a může dobře poradit s dalším postupem.

Desatero dobrého lyžaře

Jízda na lyžích a případné kolize, nehody a jejich zavinění se posuzují podle tzv. pravidel FIS, která ač právně nezávazná jsou považována za jakési desatero dobrého lyžaře. Vydává je mezinárodní lyžařská federace, shrnují povinnosti chování na lyžařských tratích a i soudy všech okolních zemí je uznávají jako fakticky závazná.

V průběhu samotného trestního řízení může být obžalovaný soudem také požádán o zakreslení průběhu nehody a její vysvětlení. Za tímto účelem je s ohledem na délku řízení vhodné si toto připravit, dokud máte nehodu v živé paměti a nečekat až na výzvu soudu.

Rekonstrukce nehody

Zajímavý je i způsob, kterým trestní soudy např. v Rakousku věc řeší. Zpravidla totiž soud nařídí jakousi „rekonstrukci nehody“ přímo na svahu, kde k ní došlo a fakticky tam provede i samotné řízení, tedy výslech svědků, poškozeného, obviněného, to vše za účasti znalce, jehož slovo je v posouzení nehodového děje klíčové. Na řízení si tak připravte stejnou výstroj, kterou jste měli v době nehody na sobě, neboť i to bude soud požadovat; v žádném případě tak např. poškozené lyže nebo helmu nevyhazujte, nemuselo by se to vyplatit. Skutečnost, že váš advokát, státní zástupce a další osoby na řízení zúčastněné, umí lyžovat a k řízení tak „přijedou“, se považuje za samozřejmost. Předmětem soudního jednání na lyžařském svahu je pak zejména demonstrace jízdy obviněného a poškozeného, a faktická rekonstrukce všech okolností pod dozorem znalce, který obratem svůj názor na celou situaci soudu sdělí. Pokud zahraniční soud vyžaduje osobní účast obžalovaného, a to je pravidlem, musí se dostavit i přesto, že je zastoupen obhájcem, který se hlavního líčení bude též účastnit. Jinak jej soud může nechat i předvést.

Hlavním pravidlem tak zůstává jezdit na lyžích ohleduplně, a pokud už k nějaké nehodě dojde, nesnažit se odpovědnosti za účast na ní vyhnout. Stejně vás totiž dožene.

Autor je vedoucí advokát v Rowan legal.