KOMENTÁŘ: Horká káva jako letové nebezpečí?

PRAHA I přes varování negativními ekologickými dopady objem cestujících v letecké dopravě meziročně opět vzrostl. S počtem pasažérů vzrůstá i jejich povědomí o možných nárocích na náhradu škody při přepravě vůči leteckým společnostem.

O na první pohled kuriózní předběžné otázce rozhodoval v prosinci 2019 Soudní dvůr Evropské unie. Rakouská rodina se vracela z dovolené na Mallorce a při servírování kávy během letu se v důsledku otřesu stoje horkou kávou položenou na servírovacím stolku vážně popálila šestiletá dcera cestujících. Po žalované nízkonákladové letecké společnosti Niki Luftfahrt GmbH (původně patřící slavnému rakouskému závodníkovi Formule 1 Niki Laudovi) rodič dívky požadoval částku 8.500 EUR jako náhradu škody. Letecká společnost nyní podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie má za vzniklou škodu odpovídat podle čl. 17 Montrealské úmluvy o odpovědnosti leteckého dopravce z roku 1999.



Soudní dvůr Evropské unie se při rozhodování vyhnul posouzení otázky, zda lze i polití horkou kávou považovat za typické riziko spojené s leteckou přepravou. Nárok na náhradu škody poškozené přiznal s odůvodněním, že pojem „nehoda“ je nutno vztahovat na veškeré situace, které se na palubě letadla přihodí a mohou vést ke zranění cestujících. Horká káva ale v letadlech způsobila problémy už v září minulého roku, kdy byl politým nikoli cestující, ale sám pilot a část kontrolní desky. Tekutina začala v přístrojích působit ovládací problémy, a stroj společnosti Thomas Cook s více než třemi sty cestujícími na palubě byl nucen se vrátit na letiště do Frankfurtu. I v tomto případě by nárok cestujících na náhradu škody nejspíš obstál, neboť při dostatečně bezpečné manipulaci palubního personálu by k nehodě vůbec dojít nemuselo.

Dovození extenzivní odpovědnosti leteckého dopravce v případě Niki Luftfahrt může podle některých znamenat příklon k angloamerickému přístupu odpovědnosti za škodu (známý případ varování před „horkým kelímkem“ Liebeck v. McDonald’s Restaurants z roku 1992). Odpovědnost leteckých dopravců má ale v rámci Evropské unie pevně dané limity, které judikatura evropských a národních soudů pouze dotváří – nutno říci, že spíše ku prospěchu práv cestujících.

Odškodnění za každou cenu

Na trhu existují desítky právních i neprávních společností, které se zaměřují na vymáhání tzv. drobných nároků z letecké přepravy pro cestující podle nařízení – nejčastěji zrušené nebo zpožděné lety. Tyto společnosti často na cestující cílí již na letištích a nabízejí jim rychlou cestu k odškodnění podle nařízení. Ne vždy už ale cestujícím sdělí, že ne každá mimořádná událost na palubě nebo na letišti, která má za následek zrušení nebo zpoždění letu, zakládá nárok na náhradu škody. O náhradu škody si musí cestující zažádat, větší letecké společnosti však nezřídka odškodnění přiznávají cestujícím automaticky právě v případech, kdy je odpovědnost leteckého dopravce jasně daná. Dopravci totiž nenesou odpovědnost v případech, kdy je zpoždění či zrušení způsobeno tzv. mimořádnými okolnostmi, které nemají možnost ovlivnit. A právě pro posouzení, co je a není mimořádnou okolností, je klíčová sjednocující rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie.

Vliv českých soudů na utváření evropské judikatury je přitom zcela zásadní. Právě národní soudy jsou povinny položit Soudnímu dvoru Evropské unie předběžnou otázku, pokud se jedná o situaci, která není nařízením jasně předvídána nebo dosud nebyla řešena. V minulých letech tak Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval na podnět českých soudů například o odpovědnosti leteckého dopravce za technické závady (dopravce odpovídá) či za střet letadla s ptákem (dopravce neodpovídá), ale i o charakteru stávek leteckého personálu (odpovědnost se odlišuje podle charakteru průběhu stávky). Evropská judikatura v oblasti náhrady škody v letecké dopravě je stále jednou z nejvíc dynamicky se rozvíjejících oblastí mezinárodních závazků a sledovat její vývoj se tak vyplatí nejen právníkům a leteckým společnostem, ale především cestujícím.

Autorka je advokátní koncipientka u bpv BRAUN PARTNERS.